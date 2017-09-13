Поляки руками раскрутили колесо обозрения в мертвой Припяти

Польские туристы побывали в украинском городе-призраке Припять, который находится в зоне отчуждения после катастрофы на Чернобыльской АЭС. В ходе "экскурсии" полякам пришло в голову запустить колесо обозрения — одну из главных достопримечательностей мертвого города.



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"Колесо было запущено без использования электричества, то есть механически", — пояснил в описании под видео его автор Кристофер Гржибек.

По его словам, ни один механизм при этом не был поврежден, а записав видео, все вернули в прежнее состояние.

Украинские активисты намерены подать жалобу в Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения в связи со случившимся. Они объясняют это тем, что колесо могло оборваться, в результате чего пострадали бы люди.

Действия польских туристов активно обсуждают в сети. Некоторые пользователи хвалят поляков, которые попытались оживить город, другие — негативно отнеслись к поступку, заявив, что теперь этих людей будет преследовать призрак Припяти.

Среди сталкеров ходит множество слухов о припятском колесе обозрения. Согласно одному из самых популярных, под аттракционом расположено множество аномалий, и если долго смотреть на колесо, оно может загипнотизировать и потянуть к себе, после чего человек пропадет.