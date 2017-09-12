От грузчиков до строителей. Каких специалистов больше всего не хватает в Минске

На начало сентября столичным нанимателям требовалось 13 512 специалистов. При этом по рабочим специальностям было 7594 вакансий, сообщали в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. FINANCE.TUT.BY посмотрел, каких работников больше всего не хватает в Минске.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По рабочим профессиям больше всего в Минске не хватает продавцов (357 вакансий), поваров (351), каменщиков (346), уборщиков производственных и служебных помещений (288), маляров (284), плотников-бетонщиков (273), монтажников строительных конструкций (260), штукатуров (256).

При этом для парикмахеров значится 51 вакансия, подсобных рабочих — 53, курьеров — 101, грузчиков — 105, санитарок — 147, швей — 131, контролеров-кассиров — 134.

Среди специалистов и служащих у нанимателей больше всего востребованы медсестры (830 вакансий), инженеры (532), врачи-специалисты (474), преподаватели (172), фельдшеры (141), воспитатели дошкольного образования (127), учителя (119).

Уровень зарегистрированной безработицы на начало сентября в столице составил 0,3% к численности экономически активного населения. Средний размер пособия по безработице в прошлом месяце составил в Минске 26,14 рубля.

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