В Бобруйске продавали одежду и очки из Узбекистана без сертификатов и кассового аппарата

В Бобруйске сотрудники финансовой милиции уличили предприятие в незаконной торговле одеждой для детей и взрослых, а также солнцезащитными очками, произведенным в Узбекистане. Оштрафовать могут не только предприятие, но и его сотрудников.





— При проверке магазина розничной торговли в Бобруйске были предоставлены недействительные сертификаты соответствия на реализуемый товар, который не соответствовал требованиям технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, — отметил заместитель начальника управления

Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области Александр Шаройкин.

Проверяющие установили, что магазин успел продать товар на общую сумму 11,7 тыс. рублей с нарушением закона. Кроме этого, работники магазина продавали одежду и аксессуары без кассового аппарата. Это подтвердили обнаруженные в время проверки 7 тыс. рублей, уточнили в УДФР.

Протоколы за нарушения правил торговли составили в отношении как самого общества, так и его работников. Товар могут конфисковать, а штраф может достигнуть 200 базовых величин.