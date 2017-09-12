ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бобруйске продавали одежду и очки из Узбекистана без сертификатов и кассового аппарата

13.09.2017 12:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Бобруйске сотрудники финансовой милиции уличили предприятие в незаконной торговле одеждой для детей и взрослых, а также солнцезащитными очками, произведенным в Узбекистане. Оштрафовать могут не только предприятие, но и его сотрудников.


— При проверке магазина розничной торговли в Бобруйске были предоставлены недействительные сертификаты соответствия на реализуемый товар, который не соответствовал требованиям технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, — отметил заместитель начальника управления
Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области Александр Шаройкин.

Проверяющие установили, что магазин успел продать товар на общую сумму 11,7 тыс. рублей с нарушением закона. Кроме этого, работники магазина продавали одежду и аксессуары без кассового аппарата. Это подтвердили обнаруженные в время проверки 7 тыс. рублей, уточнили в УДФР.

Протоколы за нарушения правил торговли составили в отношении как самого общества, так и его работников. Товар могут конфисковать, а штраф может достигнуть 200 базовых величин.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Штрафы грозят не только руководителю организации, но и его сотрудникам.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Поляки руками раскрутили колесо обозрения в мертвой Припяти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика