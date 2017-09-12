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В Бобруйске продавали одежду и очки из Узбекистана без сертификатов и кассового аппарата
В Бобруйске сотрудники финансовой милиции уличили предприятие в незаконной торговле одеждой для детей и взрослых, а также солнцезащитными очками, произведенным в Узбекистане. Оштрафовать могут не только предприятие, но и его сотрудников.
— При проверке магазина розничной торговли в Бобруйске были предоставлены недействительные сертификаты соответствия на реализуемый товар, который не соответствовал требованиям технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, — отметил заместитель начальника управления
Проверяющие установили, что магазин успел продать товар на общую сумму 11,7 тыс. рублей с нарушением закона. Кроме этого, работники магазина продавали одежду и аксессуары без кассового аппарата. Это подтвердили обнаруженные в время проверки 7 тыс. рублей, уточнили в УДФР.
Протоколы за нарушения правил торговли составили в отношении как самого общества, так и его работников. Товар могут конфисковать, а штраф может достигнуть 200 базовых величин.
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Штрафы грозят не только руководителю организации, но и его сотрудникам.
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