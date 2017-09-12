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Украина с Польшей создали необычную реактивную систему залпового огня

13.09.2017 13:06 — Разное | Tut.by  
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На выставке MSPO-2017 в Польше была продемонстрирована новейшая РСЗО ZRN-01 «Stokrotka», стреляющая авиационными ракетами, сообщает агентство Janes.


Фото:glavred.info

В качестве базы используется шасси грузовика STAR 265M2 с колесной формулой 6×6. На нем смонтирована поворотная установка, вооруженная двумя авиационными пусковыми установками B8W20, которые применяются также на вертолетах Ми-8/17/171, Ка-29, Ми-24/35, Ми-28 и Ка-52.

20-ствольные установки и ракеты к ним производятся украинской стороной. РСЗО снабжено прицельным комплексом, позволяющим поражать цели на земле на расстоянии 6 км. Обычно это скопления пехоты, артиллерии или легкобронированных машин.
Также РСЗО ZRN-01 может бороться с низколетящими целями — беспилотниками и вертолетами — на дальности до 4 км.

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РСЗО ZRN-01 "Stokrotka" стреляет авиационными ракетами.

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