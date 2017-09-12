Директору футбольного клуба «Слуцк» предъявлено обвинение по ч.1 ст. 430 УК РБ (получение взятки), он признал свою вину.



Фото: Алесь Достанко, Kurjer.info

Об этом журналистам сегодня сообщил начальник управления Следственного комитета по Минску Дмитрий Конопляник, передает корреспондент БЕЛТА.

«Ему выбрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы — подписка о невыезде. Проводится расследование», — проинформировал Дмитрий Конопляник.

Ранее сообщалось, что оперативники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома и ОБЭП Центрального РУВД столицы с поличным 5 сентября на просп. Победителей в Минске задержали председателя общественного объединения «Спортивный футбольный клуб «Слуцк». От директора коммерческой организации председатель принял в качестве взятки Br2,7 тыс. за благоприятное решение вопроса об обеспечении победы фирмы в процедуре закупки, проводимой футбольным клубом.