БЛС объяснил, как осужденный на 5 лет заместитель министра занял должность спортивного директора

Один из пользователей форума « Прессбола » обратил внимание на то, что бывший заместитель министра спорта Сергей Неред, осужденный в 2014 году на 5 лет колонии усиленного режима с лишением права занимать должности в органах государственного управления, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, работает на посту спортивного директора в Белорусском лыжном союзе .



Сергей Неред. Фото: БЕЛТА

И это при том, что на свободу по приговору суда Сергей Неред должен был выйти только в 2018 году (он был задержан сотрудниками КГБ Беларуси в апреле 2013-го). Но освободился досрочно.

За комментарием SPORT.TUT.BY обратился в Белорусский лыжный сюз, где ситуацию разъяснил генеральный секретарь организации Константин Грибов.

— Да, Сергей Неред действительно занимает пост спортивного директора в Белорусском лыжном союзе. Работает уже, наверное, больше года. Но его должность — не руководящая, он занимается спортивным развитием. И никоим образом к принятию решений и руководству компанией отношения не имеет. Он сотрудник, чья должность в штатном расписании значится как спортивный директор.

И еще. Вы позвонили, наверное, в тему, но он увольняется с этой должности. Но отнюдь не по этим причинам, по которым у вас возник вопрос.

Он был осужден, и испытательный 5-летний срок, на протяжении которого он не имеет права занимать руководящих должностей, соблюдался. Представители МВД с нами связывались по этому поводу, мы предоставили им информацию о должностных обязанностях Нереда, и никаких вопросов у них не возникло. Сергей Михайлович в данном случае — полноценный сотрудник, который в полной мере выполняет свои обязанности и не нарушает закон. Никаких к нему претензий нет. А решение уйти — это его личное, и в его дальнейший трудовой процесс я уже не вмешиваюсь и информацию об этом не имею права распространять, — сказал генсек БЛС Константин Грибов.

В 2014 году приговором суда установлено, что Сергей Неред в 2011—2012 годах, лоббируя интересы нескольких коммерческих структур, превышая свои служебные полномочия, отдавал подчиненным сотрудникам заведомо незаконные указания о приобретении за бюджетные денежные средства необходимых для нужд Министерства спорта и туризма спортивных товаров и медицинского оборудования в нарушение установленного законодательством порядка осуществления государственных закупок. В результате преступных действий заместителя министра этим поставщикам товаров предоставлялись необоснованные преимущества, ставящие их в более благоприятное положение по отношению к другим хозяйствующим субъектам на товарном рынке и ограничивалось право подведомственных Министерству спорта и туризма организаций на выбор на конкурентной основе поставщика оборудования и товаров. Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию 22 апреля 2014 года отметил, что «не первый год мы боремся с коррупцией, жестко наказывая нарушителей», но, по его оценке, «в профилактике мы недорабатываем». По его словам, была создана сложная система госзакупок, но она почему-то не помешала заместителю министра спорта и туризма Сергею Нереду неоднократно получать взятки от коммерческих организаций за победу в конкурсах на поставку спортинвентаря. В ходе следствия обвинение во взяточничестве было переквалифицировано в обвинение в превышении служебных полномочий. По результатам рассмотрения уголовного дела Неред приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в органах государственного управления, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, сроком на пять лет.