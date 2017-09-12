Обнаружены практически неуязвимые формы жизни

Ученые из Квинслендского университета в Австралии обнаружили около восьми тысяч новых микроорганизмов, относящихся к бактериям и археям. Почти треть из них относится к ранее неизвестным группам живых существ. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на публикацию в издании Science Alert.



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Большинство найденных одноклеточных (98−99%) относится к экстремофилам, то есть живут в условиях, не подходящих для жизни других организмов. Они могут обитать в гидротермальных источниках, токсичных шахтных водах и других водоемах с высокой соленостью, кислотностью или щелочностью. Такие условия практически невозможно воспроизвести в лаборатории, поэтому экстремофилы обычно непригодны для культивирования (выращивания в пробирках).

Для анализа видового состава таких бактерий и архей исследователи используют методы метагеномики, при которых изучаются многочисленные фрагменты ДНК, извлеченные из окружающей среды. Ученые получают генетический материал сразу всех организмов, попавших в пробы.

При этом устанавливается нуклеотидные последовательности частей нуклеиновых кислот. Компьютерные программы собирают из них целые геномы, определяют функции отдельных генов и соотносят их с конкретными видами микроорганизмов.

Всего было проанализировано 1500 образцов. Ученые обнаружили ДНК, которые не соответствовали уже установленным и хранящимся в базах данных геномам. Всего было найдено 7280 бактериальных и 623 археальных геномов. Они относились к 20 новым типам микроорганизмов, в том числе бактериям SHA-109, выделенными из фекалий бабуина и отходов пальмового масла, и роду некультивируемых архей Uncultured Archaeal Phylum 2 из гидротермальных источников.

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