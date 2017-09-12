В полоцком кафе предлагают пельмени хэнд-мейд

В центре Полоцка — на проспекте Франциска Скорины, открылось кафе «Лепим сами» на 30 мест. Здесь предлагают альтернативу фастфуду — пельмени, вареники и манты ручной лепки. Новый инвестпроект стоимостью 120 тысяч рублей реализовал Белкоопсоюз.



Начальник отдела общественного питания Светлана Новокрещенова

В структуру Полоцкого райпо, как рассказала заместитель председателя правления Татьяна Кулинок, сегодня входят 59 торговых объектов, 13 автомагазинов и 7 точек общественного питания. Система потребкооперации сохраняет социальную направленность деятельности, но вместе с тем ищет новые формы повышения конкурентоспособности своих организаций.

Пельменная Белкоопсоюза в Полоцке — пока третья в республике: подобные есть в Сенно и Дятлово на Гродненщине. В будущем планируют открыть целую сеть таких заведений в разных уголках страны. Концепция нового проекта заложена в его названии — «Лепим сами». На рынке сейчас возрастает интерес ко всему натуральному, сделанному своими руками, и пельмени хэнд-мейд отражают эту тенденцию.

— Наша главная особенность — приготовление блюд на глазах у посетителей. Сделав заказ, человек может наблюдать, как повар раскатывает тесто, лепит и варит пельмени. Их предлагаем с разными начинками — с мясом (свинина, говядина, курица), картофелем, капустой, грибами. Кроме того, в меню есть манты и вареники с вишней, земляникой или творогом, а также пицца, блины, выпечка. В дальнейшем будем изучать покупательский спрос и разрабатывать новые рецептуры, — рассказала Татьяна Кулинок.



Повара Оксана Кудрик и Татьяна Мысник

Раньше на месте пельменной располагалось мини-кафе с привозной кухней, которое всего за месяц полностью перепрофилировали. Преобразился интерьер, закупили профессиональное технологическое, торговое и холодильное оборудование, сделали перепланировку подсобных помещений. Модернизация позволила создать новые рабочие места. В частности, пригласили двух опытных поваров, и теперь кушанья подают с пылу с жару.

Судя по количеству посетителей, новое заведение пришлось по душе и жителям, и гостям города. Уже в первый день здесь раскупили 70 кг пельменей, 30 пицц и 200 блинов. Очередь стояла до самого закрытия. На вынос продукцию продавали с 25-процентной скидкой.

— Акцент делаем на здоровом питании, — подчеркнула начальник отдела общественного питания Полоцкого райпо Светлана Новокрещенова. — Используем только натуральные ингредиенты, стараемся, чтобы наша еда была по-домашнему вкусной. Хотим, чтобы в кафе люди шли семьями, приводили детей.

Поскольку юные посетители любят все необычное, для них разработали специальные предложения. Одно из них — разноцветные пельмени — цвет теста меняется с помощью натуральных пищевых красителей. Наверняка привлекут детей, да и взрослых, познавательные мастер-классы, во время которых узнать секреты лепки смогут все желающие. Планируют проводить и акции для именинников.