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Житель Вороновского района в день своего 18-летия угнал и разбил машину соседа

13.09.2017 14:27 — Разное | Tut.by  
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Житель деревни Курчевцы Вороновского района в день своего 18-летия угнал у соседа автомобиль и разбил его. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Вечером 11 сентября парень зашел во двор к односельчанину и увидел там Audi 100. Мысль прокатиться появилась, когда молодой человек обнаружил в замке зажигания ключи. «Парень запустил двигатель иномарки и поехал кататься по окрестностям, но вскоре вблизи деревни Татарка совершил ДТП и был задержан», — рассказали в Госавтоинспекции.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Теперь ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

 
 
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В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Угон". Теперь ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

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