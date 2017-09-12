Житель Вороновского района в день своего 18-летия угнал и разбил машину соседа

Житель деревни Курчевцы Вороновского района в день своего 18-летия угнал у соседа автомобиль и разбил его. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Вечером 11 сентября парень зашел во двор к односельчанину и увидел там Audi 100. Мысль прокатиться появилась, когда молодой человек обнаружил в замке зажигания ключи. «Парень запустил двигатель иномарки и поехал кататься по окрестностям, но вскоре вблизи деревни Татарка совершил ДТП и был задержан», — рассказали в Госавтоинспекции.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Теперь ему может грозить до пяти лет лишения свободы.