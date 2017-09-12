С 1 сентября в Беларуси проиндексировали цены на природный и сжиженный газ, а также тарифы на тепловую и электрическую энергию. В филиал «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» пояснили, как с этого месяца изменились льготные тарифы на электроэнергию и сколько придется платить за перерасход.



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Напомним, в Беларуси с 1 февраля 2013 года действуют дифференцированные тарифы на оплату электричества. После перехода на нее в норматив укладывалось 83,6 процента граждан. Сейчас действует трехступенчатая система тарифов в зависимости от объемов потребления электроэнергии и газа. Если потребление электроэнергии превышает максимальную норму в месяц по льготным тарифам, то оплата производится по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. Так, абоненты, проживающие в домах с электроплитами, оплачивают электроэнергию по тарифам для населения (субсидируемым) при ежемесячном потреблении до 250 кВт•ч. В домах с газовыми плитами по тарифам для населения оплачиваются объемы до 150 кВт•ч.

По субсидируемому тарифу (0,1094 руб./кВтч) по-прежнему будут оплачивать электроэнергию белорусы, которые проживают в жилых домах (квартирах) с установленными электроплитами и которые потребили в месяц не больше 250 кВт•ч. За потребленную электроэнергию в промежутке от 250 до 400 кВт•ч нужно будет заплатить по субсидируемому тарифу, но с повышенным коэффициентом в 1,3 — 0,1422 руб./кВтч (но не больше тарифа, обеспечивающего полное возмещение экономически обоснованных затрат). Те же белорусы, которые проживают в жилых домах (квартирах) с установленными электроплитами и потребляют больше 400 кВт•ч, будет оплачивать по полному тарифу в 0,19 руб./кВтч.

Тарифы для домов (квартир), оборудованных электроплитами Объем электропотребления в месяц, кВтч Тариф с 1 сентября

(руб. за 1 кВтч) Тариф до 1 сентября

(руб. за 1 кВтч) до 250 кВтч 0,1094 0,1013 от 250 до 400 кВтч 0,1422 0,1317 свыше 400 кВтч 0,19 0,19

Те, кто проживает в квартирах, не оборудованных электроплитами, по льготному тарифу в 0,1287 руб./кВтч. смогут потреблять до 150 кВтч в месяц. Для тех, кто превысит эту норму до 300 кВтч, будет действовать повышающий коэффициент 1,3.

Тарифы для домов (квартир), не оборудованных электроплитами Объем электропотребления в месяц, кВтч Тариф с 1 сентября

(руб. за 1 кВтч) Тариф до 1 сентября

(руб. за 1 кВтч) до 150 кВтч 0,1287 0,1192 от 150 до 300 кВтч 0,1673 0,155 свыше 300 кВтч 0,19 0,19

Изменятся тарифы также для домов, которые не оборудованы электроплитами, центральным горячим водоснабжением и природным газом.

Для домов (квартир), не оборудованных электроплитами и централизованным горячим водоснабжением и природным газом (одновременное отсутствие всех трех бытовых удобств) Объем электропотребления в месяц, кВтч Тариф с 1 сентября

(руб. за 1 кВтч) Тариф до 1 сентября

(руб. за 1 кВтч) до 300 кВтч 0,1287 0,1192 свыше 300 кВтч 0,1673 0,155

Напомним, в Беларуси предлагают ввести новые дифференцированные тарифы на электричество для населения. С такой инициативой ранее выступил председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

По его мнению, дифференцированными тарифами в Беларуси надо заниматься более глубоко и активнее пропагандировать их использование среди населения. Так называемая тарифная тетрадь, отметил он, должна быть более объемной, степень дифференциации — больше. «У человека должна быть возможность воспользоваться льготным тарифом в течение суток или недели, чтобы выполнять энергозатратные работы по дому. То же — для промышленных предприятий», — заявил Михаил Мясникович.

Энергетики напомнили, что оплачивать потребленную электрическую и тепловую энергию за каждый истекший месяц нужно не позже 25-го числа следующего за ним месяца на основании платежного документа, который представляется на бумажном носителе и (или) в электронном виде не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным.

Специалисты также напомнили, что полностью возмещают затраты на электро- и теплоснабжение в том числе:

Собственники квартир, в которых никто не зарегистрирован.

Те, кто использует жилое помещение под частное унитарное предприятие или под предпринимательскую деятельность, связанную с предоставлением мест для краткосрочного проживания.

Те, кто пользуется услугами электроснабжения на строительных площадках при осуществлении индивидуального жилищного строительства на предоставленных гражданам земельных участках.