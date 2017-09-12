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Минэнерго о том, как выросли "социальные" тарифы на электричество и сколько платить за перерасход
С 1 сентября в Беларуси
По субсидируемому тарифу (0,1094 руб./кВтч) по-прежнему будут оплачивать электроэнергию белорусы, которые проживают в жилых домах (квартирах) с установленными электроплитами и которые потребили в месяц не больше 250 кВт•ч. За потребленную электроэнергию в промежутке от 250 до 400 кВт•ч нужно будет заплатить по субсидируемому тарифу, но с повышенным коэффициентом в 1,3 — 0,1422 руб./кВтч (но не больше тарифа, обеспечивающего полное возмещение экономически обоснованных затрат). Те же белорусы, которые проживают в жилых домах (квартирах) с установленными электроплитами и потребляют больше 400 кВт•ч, будет оплачивать по полному тарифу в 0,19 руб./кВтч.
Те, кто проживает в квартирах, не оборудованных электроплитами, по льготному тарифу в 0,1287 руб./кВтч. смогут потреблять до 150 кВтч в месяц. Для тех, кто превысит эту норму до 300 кВтч, будет действовать повышающий коэффициент 1,3.
Изменятся тарифы также для домов, которые не оборудованы электроплитами, центральным горячим водоснабжением и природным газом.
Напомним, в Беларуси
По его мнению, дифференцированными тарифами в Беларуси надо заниматься более глубоко и активнее пропагандировать их использование среди населения. Так называемая тарифная тетрадь, отметил он, должна быть более объемной, степень дифференциации — больше. «У человека должна быть возможность воспользоваться льготным тарифом в течение суток или недели, чтобы выполнять энергозатратные работы по дому. То же — для промышленных предприятий», — заявил Михаил Мясникович.
Энергетики напомнили, что оплачивать потребленную электрическую и тепловую энергию за каждый истекший месяц нужно не позже 25-го числа следующего за ним месяца на основании платежного документа, который представляется на бумажном носителе и (или) в электронном виде не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным.
Специалисты также напомнили, что полностью возмещают затраты на электро- и теплоснабжение в том числе:
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Энергетики пояснили, как с этого месяца изменились льготные тарифы на электроэнергию и сколько придется платить за перерасход.
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