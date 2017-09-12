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В Сирии замечен новейший российский истребитель

13.09.2017 14:53 — Разное | Tut.by  
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Иностранные журналисты сняли взлет легкого истребителя ВКС России МиГ-29СМТ с авиабазы Хмеймим. Видео с российским самолетом опубликовал вTwitter репортер BBC Стив Розенберг.

Портал Defence.ru пишет, что ранее таких истребителей в Сирии замечено не было. МиГ-29СМТ может не только увидеть цель на дальности около 300 км, но и определить, какой именно самолет летит.

Бортовые системы истребителя позволяют одновременно сопровождать 10 целей и работать по 4 из них. При этом компьютер сам выбирает наиболее опасные цели. Радиолокационная заметность МиГ-29СМТ в передней полусфере уменьшена более чем в 10 раз, причем, как утверждается, без снижения летных характеристик.

МиГ-29СМТ может уничтожать как наземные, так и воздушные цели, применяя новейшие образцы вооружения. Сборка одного самолета МиГ-29СМТ занимает около 9 месяцев.
Появление в Сирии этих машин, скорее всего, объясняется желанием российских военных опробовать МиГ-29СМТ в боевых условиях. МиГ-29СМТ сравнительно недавно пошли в войска. Первый контракт на их поставку был заключен в 2014 году.

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Бортовые системы истребителя позволяют одновременно сопровождать 10 целей и работать по 4 из них.

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