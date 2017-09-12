В Сирии замечен новейший российский истребитель

Иностранные журналисты сняли взлет легкого истребителя ВКС России МиГ-29СМТ с авиабазы Хмеймим. Видео с российским самолетом опубликовал вTwitter репортер BBC Стив Розенберг.

The Russian air base near Latakia earlier today. We're back here nearly 2 years after Russia launched its military operation in Syria. pic.twitter.com/PVVAKVE7Cj — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) 12 сентября 2017 г.

Портал Defence.ru пишет , что ранее таких истребителей в Сирии замечено не было. МиГ-29СМТ может не только увидеть цель на дальности около 300 км, но и определить, какой именно самолет летит.

Бортовые системы истребителя позволяют одновременно сопровождать 10 целей и работать по 4 из них. При этом компьютер сам выбирает наиболее опасные цели. Радиолокационная заметность МиГ-29СМТ в передней полусфере уменьшена более чем в 10 раз, причем, как утверждается, без снижения летных характеристик.

МиГ-29СМТ может уничтожать как наземные, так и воздушные цели, применяя новейшие образцы вооружения. Сборка одного самолета МиГ-29СМТ занимает около 9 месяцев.

Появление в Сирии этих машин, скорее всего, объясняется желанием российских военных опробовать МиГ-29СМТ в боевых условиях. МиГ-29СМТ сравнительно недавно пошли в войска. Первый контракт на их поставку был заключен в 2014 году.