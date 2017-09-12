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Бразильский художник не может улететь из Минска и собирает деньги на обратный билет

13.09.2017 15:21 — Разное | Tut.by  
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На краудфандинговой площадке «Улей» начали собирать средства на обратный билет одному их бразильских художников Vulica Brasil, который из-за непогоды не успел закончить работу и не может вернуться домой в срок.


Фото: ulej.by

Диего Дедаблио вынужден задержаться в Минске из-за незаконченной работы на фасаде культурного центра «Корпус» на Машерова. Изначально Диего должен был улететь 4 сентября и успеть сделать все до закрытия фестиваля. Но, по словам организаторов феста, закончить работу в срок мешал дождь.

— Фоновая заливка рисуется баллончиком, все персонажи — акрилом. Акрилу нужно немного времени, чтобы высохнуть, после работа лакируется.

После 4 сентября, когда в Минске был дождь и шквалистый ветер, который сносил остановки, наутро обнаружилось, что рисунки потекли.

— Мы поменяли билет на 6 сентября, с учетом того, что за это время Диего все успеет исправить. Но на улице шел дождь, случилось несколько дней простоя и рисунок доделывается только сейчас.


Всего с помощью краудфандинга для художника собирают полторы тысячи рублей. Чтобы автор еще некоторое время работал, ему нужно жилье, еда, обратный билет. Замена обратного билета обойдется в 990 рублей, 350 рублей планируют потратить на продукты, талоны на проезд и остальное. Комиссия «Улея» — 150 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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