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Бразильский художник не может улететь из Минска и собирает деньги на обратный билет
На краудфандинговой площадке «Улей» начали
Диего Дедаблио вынужден задержаться в Минске из-за незаконченной работы на фасаде культурного центра «Корпус» на Машерова. Изначально Диего должен был улететь 4 сентября и успеть сделать все до
— Фоновая заливка рисуется баллончиком, все персонажи — акрилом. Акрилу нужно немного времени, чтобы высохнуть, после работа лакируется.
После 4 сентября, когда в Минске был
— Мы поменяли билет на 6 сентября, с учетом того, что за это время Диего все успеет исправить. Но на улице шел дождь, случилось несколько дней простоя и рисунок доделывается только сейчас.
Всего с помощью краудфандинга для художника собирают полторы тысячи рублей. Чтобы автор еще некоторое время работал, ему нужно жилье, еда, обратный билет. Замена обратного билета обойдется в 990 рублей, 350 рублей планируют потратить на продукты, талоны на проезд и остальное. Комиссия «Улея» — 150 рублей.
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Художник из-за непогоды не успел закончить работу и не может вернуться домой в срок.
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