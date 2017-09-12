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С 1 октября автостоянки Минска отменяют скидки для водителей легковых машин

13.09.2017 15:45 — Разное | Tut.by  
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Автостоянки Минска с 1 октября отменяют скидки для водителей легковых автомобилей, сообщили БЕЛТА в государственном объединении «Гаражи, автостоянки и парковки».


Скидки к утвержденным месячным тарифам на хранение транспортных средств с допустимой максимальной массой до 3,5 тонны включительно действуют с 1 июля. Они распространяются на второе и более транспортные средства для физических лиц, являющихся близкими родственниками (муж, жена, мать, сын, дочь), в случае заключения ими договоров на хранение (в том числе при оформлении квитанции на месяц). Такой же подход применяется к собственникам двух и более автомобилей, пенсионерам (кроме ИП).

Цены в летний период были снижены на открытых автостоянках, скидки не предусматривались на автостоянках № 43, 49, 50, 51, 52, оборудованных металлическими конструкциями для хранения транспортных средств (металлическими гаражами).

 
Теги: Минск
 
 
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