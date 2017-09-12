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Самого высокооплачиваемого футболиста мира вывели из состава команды

13.09.2017 16:07 — Разное | Tut.by  
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Новый главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Ву Цзиньсу вывел из состава команды аргентинского нападающего Карлоса Тевеса и колумбийского полузащитника Фреди Гуарина, сообщает Sky Sports. По его словам, оба футболиста пропустят ближайшие матчи из-за лишнего веса.


Карлос Тевес. Фото: Официальный сайт "Шанхай Шеньхуа"

— Тевес не будет играть в ближайших матчах. Из-за лишнего веса он не готов физически. Та же проблема у Гуарина. Я отвечаю за результат команды. Если футболист не готов выйти на поле, он не будет включен в заявку, — заявил Ву Цзиньсу.

Тевес перешел в «Шанхай Шеньхуа» в конце декабря 2016 года, подписав контракт с зарплатой 38 миллионов евро в год. Таким образом, 33-летний нападающий, ранее выступавший за «Бока Хуниорс», «Коринтианс», «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ювентус» и сборную Аргентины, стал самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Ву Цзиньсу возглавил «Шанхай Шеньхуа» на этой неделе, сменив на этом посту уругвайца Густаво Пойета. Набрав 24 очка после 23 матчей, команда занимает в турнирной таблице чемпионата Китая 12-е место. Ранее Marca сообщала, что зимой «Шанхай Шеньхуа» может возглавить Луис Энрике, а мае покинувший «Барселону».

 
 
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33-летний нападающий, ранее выступавший за "Бока Хуниорс", "Коринтианс", "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ювентус" и сборную Аргентины, стал самым...

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