ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Калинковичами после лобового столкновения с Audi сгорел Volkswagen, есть пострадавшие

13.09.2017 16:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

ДТП случилось 13 сентября, около 05.30, на трассе М10 Гомель — Кобрин вблизи деревни Ветельская Калинковичского района, сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Гомельской области. Предварительно, пострадали два человека.


Сообщается, что Volkswagen Golf лоб в лоб столкнулся с Audi, после чего загорелся. Пожар ликвидировали спасатели. По предварительной информации, травмы различной степени тяжести получили два человека.


Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ.

(Будет дополнено.)

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 110
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От удара один из автомобилей загорелся, его потушили спасатели.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"У вас у всех есть родители, они сало дадут". На предприятии 8 месяцев не платили зарплату
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика