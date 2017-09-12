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Под Калинковичами после лобового столкновения с Audi сгорел Volkswagen, есть пострадавшие
ДТП случилось 13 сентября, около 05.30, на трассе М10 Гомель — Кобрин вблизи деревни Ветельская Калинковичского района, сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Гомельской области. Предварительно, пострадали два человека.
Сообщается, что Volkswagen Golf лоб в лоб столкнулся с Audi, после чего загорелся. Пожар ликвидировали спасатели. По предварительной информации, травмы различной степени тяжести получили два человека.
Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ.
(Будет дополнено.)
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От удара один из автомобилей загорелся, его потушили спасатели.
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