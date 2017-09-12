Олимпийский комитет РФ: Из упомянутых Маклареном 1000 спортсменов ни один не был признан виновным

Российские спортсмены, упоминающиеся в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, невиновны. Такое мнение высказал первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.



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«Информация в докладе Макларена является неполной, а во многих случаях еще и недостоверной. По состоянию на 6 сентября 2017 года, из упомянутых в докладе Макларена 1000 российских спортсменов ни один не был признан виновным и не был дисквалифицирован, а прошел уже год. Наверное, это показатель», — заявил Поздняков.

13 сентября издание The New York Times обнародовало информацию о том, что WADA прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов из доклада Макларена. Издание не раскрывает имен атлетов, однако известно, что в 95 случаях из 96 WADA не нашло достаточных доказательств применения россиянами запрещенных препаратов.

Напомним, что по итогам двух докладов Макларена российские спортсмены были отстранены от участия в ряде соревнований. Многие соревнования по зимним видам спорта также были перенесены в другие страны.

Российские спортсмены не принимали участия на Паралимпиаде-2016, многие из них вынуждены были пропустить Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. При этом российская команда сможет принять участие в Олимпиаде-2018.