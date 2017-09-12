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Во Франкфурте показали самый быстрый автомобиль в мире

13.09.2017 17:27 — Разное | Tut.by  
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Японская компания Aspark представила на Франкфуртском автосалоне электрический гиперкар Owl. Новинка стала самым быстрым автомобилем в мире, пишет Autonews.


Инженеры Aspark работали над электрокаром в течение последних трех лет. В основе автомобиля лежит трубчатый каркас и кузовные панели из композитных материалов. Кроме того, новинка получила сверхлегкие колесные диски из магния. Высота автомобиля не превышает одного метра.


Полностью электрическая установка развивает более 1000 л.с., а тяга передается на все четыре колеса. Aspark Owl способен ускоряться с места до 100 км/ч менее чем за две секунды. Максимальная скорость не называется.


Сроки начала производства электрического суперкара и другие подробности станут известны в ближайшее время. Японцы сначала выпустят трековый автомобиль, которому не будет разрешена езда по дорогам общего пользования.

 
 
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Aspark Owl способен ускоряться с места до 100 км/ч менее чем за две секунды.

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