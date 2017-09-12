Нацбанк пояснил, почему замедлилась годовая инфляция

В Беларуси второй месяц подряд, по официальной статистике, фиксируют дефляцию. В Нацбанке пояснили, с чем связано связано замедление темпов роста годовой инфляции.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Замедление годовых темпов роста потребительских цен в августе 2017 года обусловлено, главным образом, нисходящей в годовом выражении динамикой цен на товары, не подверженных сезонному влиянию и административному регулированию, — отмечают в Нацбанке.

Рост цен на плодоовощную продукцию в годовом выражении замедлился с 11,6% в июле до 8,8% в августе, за месяц они снизились под влиянием сезонного фактора на 15% (годом ранее — на 12,9%), поясняет регулятор.

— Цены и тарифы, подверженные административному регулированию, в августе практически не изменились. Годовой прирост в августе составил, по оценке, 6,9%, — уточняют в Нацбанке. — Продолжает увеличиваться доля товаров, цены на которые выросли в годовом выражении менее чем на 5%: в августе их удельный вес в

потребительской корзине составил порядка 63% (59% месяцем ранее).

Напомним, с начала года инфляция составила 2,5%. Так, продовольственные товары в январе-августе подорожали на 1,5%, непродовольственные — на 1,7%, а платные услуги — на 5,8%.

Для сравнения: за январь-август 2016 года инфляция в Беларуси составила 7,6%.

Правительство прогнозирует, что в нынешнем году товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9%. Пока темпы роста цен на товары и платные услуги ниже, чем прогнозировалось.

За прошлый год цены на товары и платные услуги в Беларуси выросли на 10,6%, а в 2015 году — на 12%.