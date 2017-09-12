ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк пояснил, почему замедлилась годовая инфляция

13.09.2017 17:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси второй месяц подряд, по официальной статистике, фиксируют дефляцию. В Нацбанке пояснили, с чем связано связано замедление темпов роста годовой инфляции.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Замедление годовых темпов роста потребительских цен в августе 2017 года обусловлено, главным образом, нисходящей в годовом выражении динамикой цен на товары, не подверженных сезонному влиянию и административному регулированию, — отмечают в Нацбанке.

Рост цен на плодоовощную продукцию в годовом выражении замедлился с 11,6% в июле до 8,8% в августе, за месяц они снизились под влиянием сезонного фактора на 15% (годом ранее — на 12,9%), поясняет регулятор.

— Цены и тарифы, подверженные административному регулированию, в августе практически не изменились. Годовой прирост в августе составил, по оценке, 6,9%, — уточняют в Нацбанке. — Продолжает увеличиваться доля товаров, цены на которые выросли в годовом выражении менее чем на 5%: в августе их удельный вес в
потребительской корзине составил порядка 63% (59% месяцем ранее).

Напомним, с начала года инфляция составила 2,5%. Так, продовольственные товары в январе-августе подорожали на 1,5%, непродовольственные — на 1,7%, а платные услуги — на 5,8%.

Для сравнения: за январь-август 2016 года инфляция в Беларуси составила 7,6%.

Правительство прогнозирует, что в нынешнем году товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9%. Пока темпы роста цен на товары и платные услуги ниже, чем прогнозировалось.

За прошлый год цены на товары и платные услуги в Беларуси выросли на 10,6%, а в 2015 году — на 12%.

Читайте также
Топ-10 продуктов, на которые в августе больше всего упали цены
«Нам не до импорта». Сколько в Минске стоят овощи, на которые президент потребовал держать цены
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В январе-августе инфляция составила 2,5%. За аналогичный период прошлого года - 7,6%. В Нацбанке пояснили, с чем связано связано замедление темпов роста годовой...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Контрабандный террариум обнаружили в Национальном аэропорту Минск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика