Разбираемся в тонкостях шумоизоляции автомобиля



Современный автомобиль дает пользователю определенный уровень комфорта. Климат-контроль, обогрев сидений, хорошая музыкальная система — все это становится обязательным атрибутами авто среднего или бизнес-класса. Но есть некоторые недоработки, которые встречаются как на бюджетных автомобилях, так и в премиум-сегменте. Это уровень шума в салоне. Шумоизоляция автомобиля часто является ахиллесовой пятой производителей. Чтобы избавиться от надоедливых звуков внутри салона, необходимо установить шумоизоляцию по кузову автомобиля.

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Зачем делать шумоизоляцию автомобиля?

Как часто вам случалось перекрикивать шум работающего двигателя? Ощущать, как музыка, которая звучит из дорогой аудиосистемы, рассеивается за пределами салона? Чтобы избавить себя от посторонних шумов в салоне, не слышать звуки улицы и иметь возможность наслаждаться любимыми композициями, необходимо сделать шумоизоляцию. А для поглощения звуковых волн в авто используют виброизоляцию

Снижение уровня вибраций внутри машины





Все звуки, проникающие внутрь салона машины, могут быть вызваны несколькими факторами:

работой двигателя;

передвижением колес машины по дороге;

различными металлическими отзвуками при езде на каменистой трассе.

Для уменьшения уровня шума из внешней среды, проклеивают колесные арки и дно автомобиля. Также виброизоляционный материал устанавливают внутри подкапотного пространства. Данные способы помогают справиться со звуками и вибрациями, приходящими от работы самого авто или его езды. Это начальный уровень повышения качества шумоизоляции. Но не забывайте, что не следует пытаться обклеить каждую деталь внутри салона, нужно найти разумный компромисс.

Как свести уровень шума к минимуму?





Иногда необходимо сделать надежную защиту от звуков, которые приходят не только из внешней среды, но и от шума, производимого внутри машины. Например, при установке хорошей музыкальной системы с мощным сабвуфером.

В первую очередь необходимо разобраться, в каких местах устанавливают виброизоляцию при монтаже полной шумоизоляции. Её ставят на поверхности: дверей, капота, багажника, потолка, между салоном и подкапотным пространством.

Материалы для шумоизоляции





Шумоизоляция автомобиля начинается с измерения всех площадей под оклейку, которые будут закрываться виброизоляцией. При самостоятельном монтаже необходимо взять материал с расчетом на «обрезки», то есть чуть большим, чем оклеиваемая площадь. Понадобится обезжиривающий раствор и ручной инструмент.

Практически вся продукция изготавливаются по одному принципу. Тем более, что снижение уровня звука внутри салона зачастую зависит от качества самого монтажа. Поэтому при выборе конкретного материала ориентируются больше на цену и характеристики материала, а не на конкретного производителя. На рынке есть множество вариантов виброизоляционного материала от отечественных производителей и европейских брендов.

Монтаж своими руками





Установкой виброизоляции можно заниматься самостоятельно. Для работы понадобятся отвертка, острые ножницы, нож, валик, обезжиривающее вещество.

Начать шумоизоляцию автомобиля необходимо со снятия всех панелей и защитных кожухов с дверей, потолка и приборной панели. Виброизоляционный материал клеят на металлические части авто, стараясь перекрыть все поверхности, граничащие по внешней стороне с улицей.

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