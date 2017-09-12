Мнение. Почему iPhone X - гениальное решение Apple

Вчерашняя презентация Apple оставила неоднозначное впечатление. С одной стороны — это, как всегда, праздник для гиков, красочная демонстрация новых гаджетов и технологий, с другой стороны, практически всё, что нам показали, было известно уже до официального анонса. Более того, слово «вау» за всю презентацию хотелось сказать только пару раз.





Apple, где прошлогодние часы?

После трогательной вступительной части, в которой Тим Кук вспомнил Стива Джобса, нам показали новые Apple Watch Series 3.

Тот же самый дизайн в Apple решили «разбавить» красным пятном на круглой кнопке и новыми ремешками, а начинку дополнить более мощным процессором. Ниже фотографии аналогичных моделей (Nike) Series 2 и Series 3:







Кроме того, здесь появилась поддержка электронных SIM-карт, которые у нас не работают (и непонятно, когда заработают). Большинство людей после таких новшеств скажет: «Отлично, значит, я куплю прошлогоднюю модель. Она ведь подешевела?»

Нет, не подешевела. В Apple вообще решили убрать ее из официальной продажи. Теперь покупателям предлагается выбор между более слабыми, менее яркими Watch Series 1 без GPS и новыми Watch Series 3. Логично, ведь отличий у нового гаджета перед прошлогодними Series 2 почти нет.



Series 2 пропали из интернет-магазина Apple

Это же iPhone 7s!

Пропустим анонс новой Apple TV с поддержкой 4K (в наших краях эти устройства почти не пользуются популярностью) и перейдем к новым iPhone.

Если кратко, iPhone 8 = iPhone 7 + более мощный процессор + металлическая задняя крышка + стеклянная задняя крышка + беспроводная зарядка + чуть лучше камера (в версии Plus с более продвинутым портретным режимом) + погромче стереодинамики + поддержка дополненной реальности + 50 долларов к цене базовой версии.

Под видом «совершенно нового дизайна» нам показали прошлогодние iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Cравните сами — ниже фотографии iPhone 7/8/7 Plus/8 Plus:

















Традиционно устройства чуть-чуть изменили в габаритах, чтобы вы не смогли пользоваться старым чехлом от iPhone 7, а купили новый. Например, габариты iPhone 8 — 138,4×67,3×7,3 мм, а прошлогоднего iPhone 7 — 138,3×67,1×7,1 мм. Примерно такая же ситуация была и в прошлом году, и я не верю, что Apple не под силу избавиться от разницы в 0,1−0,2 мм.

Отсутствие кардинальных изменений в характеристиках и дизайне говорят нам: «Это же iPhone 7s!». Но согласитесь, цифра 8 выглядит привлекательнее в глазах покупателя.





Однако если брать соотношение характеристики/цена, то, на мой взгляд, выигрывают именно iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Они по-прежнему очень мощные, с отличными камерами, защищены от воды, работают столько же и на такой же версии iOS.

К тому же «устаревшие» смартфоны заключены в цельнометаллические корпуса, которые точно не разобьются при падении, а их цена упала сразу на 100 долларов после анонса iPhone 8.

Если вы спросите меня, что я выберу — металлический iPhone 7 со 128 ГБ памяти за 649 долларов или стеклянный iPhone 8 с 64 ГБ за 699, я, не сомневаясь ни на секунду, отвечу — первый вариант.



Фото: Macdigger.ru

Браво, Apple!

Если бы в завершающей части презентации Apple не было бы «One more thing», можно было бы смело пророчить компании падение акций и продаж. Но нет, нам показали iPhone X — и это прекрасное со всех сторон решение, если не учитывать странный нейминг.

Начнем с него. Вчера нам представили не iPhone Икс, а iPhone 10. Именно так называли этот гаджет со сцены топ-менеджеры компании. Зачем Apple выпускать в один день iPhone 8 и iPhone 10? Куда делся iPhone 9? Как будут называться смартфоны Apple в 2018 году (может, iPhone 9 и iPhone 11)? Но оставим эти вопросы маркетологам компании.





Интересно другое. Apple сделала действительно отличный iPhone — с мощным процессором, ярким и четким OLED-экраном почти на всю фронтальную панель, с инновационной системой распознавания лица (хотелось бы, конечно, протестировать ее в сложных условиях), с чуть более продвинутыми, чем у iPhone 8, камерами и бóльшим временем автономной работы.

Apple четко позиционирует iPhone X как премиум-устройство, выделяющее его владельца из толпы. А значит, за него покупателям должно быть не жалко отдать от 1000 долларов (или 1150 евро в Европе).

Apple сознательно «убивает» iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Эти смартфоны «устареют» уже с 3 ноября — даты начала продаж iPhone X.



iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus

Просто представьте себя на месте покупателя, который пришел в магазин за 5,5-дюймовым iPhone 8 Plus за 799 долларов, а ему в качестве альтернативы предлагают гораздо более красивый и продвинутый 5,8-дюймовый iPhone 10, который стоит «всего-то на 200 долларов дороже». А если ко всему это еще и контракт с помесячными платежами или рассрочка на год, что вы, скорее всего, выберете?

И здесь компания, как минимум, ничего не теряет, а по факту очень сильно выигрывает. Покупателям все так же предлагают «обычные» iPhone, но основную прибыль будет приносить именно iPhone X. И уже неважно, что это не Apple первой выпустила безрамочный смартфон или использует процессор с нейросетями. Это бизнес, где «яблоки» по-прежнему побеждают.





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