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Официально утверждены столицы летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов
На очередной сессии МОК в столице Перу Лиме были официально утверждены столицы летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов, сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета.
Города-хозяева Игр 2024 и 2028 годов
Итак, Олимпиада-2024 пройдет в Париже, Лос-Анджелес же примет Игры-2028.
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На очередной сессии МОК в столице Перу Лиме были официально утверждены столицы летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов.
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