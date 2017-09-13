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Официально утверждены столицы летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов

13.09.2017 21:36 — Разное | Tut.by  
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На очередной сессии МОК в столице Перу Лиме были официально утверждены столицы летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов, сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета.


Фото: IOC/GREG MARTIN

Города-хозяева Игр 2024 и 2028 годов определились еще на внеочередной сессии в июле, когда Париж, Лос-Анджелес и МОК подписали трехстороннее соглашение. Нынче же это решение было оформлено после голосования простым поднятием рук.

Итак, Олимпиада-2024 пройдет в Париже, Лос-Анджелес же примет Игры-2028.

 
 
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На очередной сессии МОК в столице Перу Лиме были официально утверждены столицы летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов.

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