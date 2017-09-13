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Донецкий "Шахтер" с победы стартовал в Лиге чемпионов, "Спартак" не смог обыграть "Марибор"
В среду прошли завершающие матчи первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Донецкий «Шахтер» в матче группы F одолел «Наполи». На 15-й минуте счет открыл Тайсон, а на 58-й Феррейра удвоил преимущество украинского клуба. Аркадиуш Милик реализовал пенальти, сократив разницу в счете, но на большее итальянская команда уже не сподобилась — 2:1.
В другом матче этой группы «Манчестер Сити» обыграл в гостях «Фейенорд» — 4:0.
Московский «Спартак» благодаря голу Александра Самедова выигрывал на чужом поле у словенского «Марибора», но победу удержать не смог, пропустив на 85-й минуте матча.
Во втором поединке группы E «Ливерпуль» сыграл дома вничью с «Севильей» — 2:2.
В квартете G «Бешикташ» на выезде неожиданно обыграл «Порту» — 3:1, а «Ред Булл» и «Монако» сыграли в Лейпциге вничью — 1:1.
Наконец, в группе H «Реал» разгромил АПОЭЛ — 3:0, а «Тоттенхэм» был сильнее дортмундской «Боруссии» — 3:1.
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В среду прошли завершающие матчи первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
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