Спортсмены из 34 стран примут участие в юниорском этапе Гран-при ISU по фигурному катанию в Минске

Спортсмены из 34 стран примут участие в этапе Гран-при ISU среди юниоров по фигурному катанию на коньках в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусского союза конькобежцев.

Соревнования пройдут с 21 по 23 сентября на «Минск-Арене». На лед столичного комплекса выйдет 121 спортсмен. В одиночном катании выступят 27 юношей и 34 девушки, в парном катании будут соревноваться 12 пар, а 18 дуэтов сразятся за звание чемпионов в танцах на льду.

Турнир станет стартовым для потенциальных участников Олимпийских игр 2022 года в Пекине, а также другого крупного соревнования — чемпионата Европы по фигурному катанию 2019 года, который пройдет в Минске.

Традиционно на международной арене лидирующие позиции занимают фигуристы из России, США, Китая и Японии.

Организаторами соревнований выступают общественное объединение «Белорусский союз конькобежцев», Министерство спорта и туризма и Мингорисполком.