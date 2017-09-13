Ермакович перед стартом в Лиге Европы: Ставим задачу брать очки

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович и защитник Неманья Милунович накануне стартового поединка групповой стадии Лиги Европы с «Црвеной Звездой» ответили на вопросы сербских журналистов, сообщает пресс-служба ФК БАТЭ.



Фото: fcbate.by

Ермакович: Ставим задачу брать очки

— Какие у вас ожидания от матча с «Црвеной Звездой»? И на какой результат вы ориентируете подопечных?

— Настроение у нас хорошее. Мы рады попаданию в групповой раунд Лиги Европы. Считаю, это для нас неплохой результат. Что касается целей, то, с кем бы мы ни играли, где бы мы это ни делали — дома или на выезде, нам важно брать очки. Понимаем: завтра нас ждет тяжелое испытание. Сама по себе «Црвена Звезда» — серьезный соперник. Плюс ее болельщики, оказывающие команде огромную поддержку. Тем не менее мы ставим задачу брать очки.

— Анализируя игру «Црвены Звезды», вы наверняка определили как сильные стороны команды, так и слабые. Озвучьте их, пожалуйста.

— В нынешнем сезоне наш завтрашний соперник выглядит очень стабильно и ниже определенного уровня, достаточно высокого, не опускается. У «Црвены Звезды» масса достоинств. Это и наличие индивидуально сильных футболистов, и хорошо построенная командная игра. Команда очень организованно действует как при ведении оборонительных действий, так и при организации наступления. Вместе с тем нельзя не отметить, что дома команда играет очень агрессивно. Что же касается уязвимых мест, то мы их определили, но они останутся внутри нашей команды — постараемся завтра ими воспользоваться. Получится ли это, покажет лишь игра.

— Назовите одного футболиста «Црвены Звезды», который для вас является самой большой угрозой.

— Это сложно сделать, поскольку в каждой линии нашего соперника есть лидеры, от которых можно в любой момент ждать неприятностей. Поэтому назову по одному футболисту в каждой из линий: в нападении это отличающийся высокой результативностью Боакье, очень хорошо проявляет себя Канга, а также выделяется Дональд.

— Среди болельщиков и специалистов сложилось мнение, что безусловным лидером группы «Н» является лондонский «Арсенал». Мол, остальные клубы поведут спор за вторую путевку в плей-офф. А как вы считаете?

— Пожалуй, я соглашусь с этим мнением. «Арсенал» явно выделяется среди остальных. А вот БАТЭ, «Црвена Звезда» и «Кельн» — в моем представлении команды, сопоставимые по силам. Они и поборются за второе место в группе.

— Есть ли в составе БАТЭ игроки, которые из-за дисквалификаций или травм завтра не сыграют?

— Увы, нам не поможет центральный защитник Булят. Он даже не прилетел в Белград. Остальные футболисты в строю и готовятся к матчу.

Милунович: Знаем, что стадион будет забит до отказа

— Знакомы ли вы с качествами «Црвены Звезды»? Знаете ли вы ее игроков?

— Добрый вечер всем, кто пришел на пресс-конференцию. Мне очень приятно присутствовать здесь, на этом стадионе. Считаю, я имею хорошее представление о футболистах «Црвены Звезды», манере ее игры, возможностях. Я играл против этого клуба, когда выступал в чемпионате Сербии. Но сейчас здесь новая команда. Вижу, какого существенного прогресса она добилась в последнее время.

— Какого результата завтра ждете?

— Не буду лукавить: мы приехали не ради того, чтобы просто сыграть. Мы хотим набрать очки. Как у нас получится, завтра и посмотрим.

— Не станет ли для вас сюрпризом то обстоятельство, что на стадионе ожидается аншлаг? И будете ли вы готовы к этому?

— Нет, мы прекрасно знаем, как на арене «Райко Митич» поддерживают болельщики. Два года назад мы уже играли в Белграде с «Партизаном». И наша команда все прекрасно видела и ощутила сумасшедшую поддержку зрителей. Мои партнеры знают, что на поединке с «Црвеной Звездой» болельщики еще лучше, а стадион, который еще более вместительный, будет забит до отказа. Но в БАТЭ много ребят, которые не раз играли при подобных условиях и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. Так что для нас ничего нового не будет.

На матч против «Црвены Звезды» тренерский штаб БАТЭ во главе с Александром Ермаковичем взял в Белград 20 футболистов:

вратари — Сергей Веремко, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;

защитники — Максим Володько, Виталий Гайдучик, Неманья Милунович, Денис Поляков, Алексей Риос, Евгений Яблонский;

полузащитники — Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Володько, Валериане Гвилия, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Игорь Стасевич;

нападающие — Михаил Гордейчук, Виталий Родионов, Николай Сигневич, Яссе Туоминен.

Сегодня вечером футболисты БАТЭ на стадионе «Райко Митич» провели заключительную тренировку перед матчем с белградской «Црвеной Звездой». Он начнется 14 сентября в 22.05 по минскому времени.

Особенность стадиона «Райко Митича» — довольно долгий путь из раздевалок до поля. Поэтому у обоих тренерских штабов будет на несколько минут меньше в перерыве.

Занятие БАТЭ прошло в обычном режиме. Сначала борисовчане тщательно размялись и погоняли мяч в «квадратах», затем приступили к упражнениям и двусторонней игре на ограниченном участке поля. Завершилось все традиционной заминкой.

Фото: fcbate.by



















