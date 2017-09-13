За килограмм боровиков на брестском рынке просят 15 долларов

Лето не порадовало нас черникой, зато сентябрь выдался богатым на грибы, пишет «Вечерний Брест». В минувшие выходные, поддавшись общему ажиотажу, мы тоже отправились в лес. В субботу — целенаправленно за маслятами и в условиях острейшей конкуренции набрали по полному ведерку. В воскресенье просто для души в совершенно не грибном лесу возле дачи собрали молоденьких «польских» и подберезовиков. «Тю, разве это улов? — презрительно фыркнул, заглянув в мое ведро, встреченный в лесу грибник. — Я вчера за Чемерями (деревня в Каменецком районе) шесть ведер польских собрал. Молоденьких, крепких, один в один. До трех ночи с женой перебирали!».

Грибов много, и это здорово. Но в понедельник утром я интереса ради забежала на рынок, чтобы увидеть, сколько и чего насобирали за выходные профессионалы, и от цен просто обомлела. За килограмм отборных белых грибов продавцы запрашивают… 30 руб. «За корзинку?» — не веря своим ушам, переспрашивает потенциальная покупательница. «Килограмм», — отрезает молодой мужчина за прилавком. Грибы два дня он собирал с родителями в пружанском направлении («в Видомле на перекрестке поворачиваете направо, а потом где-то через 15 км поворачиваете в сторону Дымников»), себя называет грибником-дилетантом, но на его прилавке — четыре полные корзины. Боровики, чуть уступающие по внешнему виду «элите», предлагаются по 25 рублей. Подосиновики — по 10, подберезовики — по 7. За литровую баночку лисичек просят 2,5 рубля.

Привлекательнее всего по цене оказываются маслята — 3 рубля за кг, и именно их, как показали пять минут наблюдений, горожане берут охотнее всего, клятвенно обещая самим себе «обязательно выбраться в лес». Кто может позволить себе купить килограмм свежих белых грибов за 15 долларов «с хвостиком», даже не могу себе представить. Но ведь кто-то покупает, если такую цену ставят! Правда, знающие люди советуют покупать грибы к концу дня, когда на нераспроданный товар продавцы снижают цены. И правда — в тот же день к 17 часам за килограмм белых на рынке просили уже 25 рублей. Но и на эти деньги можно купить пару килограммов нежнейшей телятины, которой, умело распределив, можно кормить семью две недели…

Что любопытно: в заготовительных пунктах облпотребсоюза грибы от населения закупают по гораздо более скромным ценам. Они могут заметно отличаться в разных районах, но в среднем выглядят следующим образом: белые грибы 1-го сорта — 8 руб. за кг, подосиновики и подберезовики — до 3 рублей за кг, маслята, лисички и прочее — до 1 рубля за кг. Очередей в приемных пунктах нет, но народ начинает понемногу подтягиваться, и боровиков в их корзинках пока нет. Специалисты объясняют: белый гриб массово пошел лишь с 5−6 сентября, а практика прошлых лет показывает: первые 10 дней грибники заготавливают элитный гриб «для себя» и, лишь обеспечив себя и родню необходимым стратегическим запасом, несут грибы в заготконторы.

«Здесь еще надо учитывать, что заготовительные пункты и цены в них не рассчитаны на горожан, — добавляют в облпотребсоюзе. — Житель Бреста, который в выходные на своей машине отправится в лес за 40 км в поисках грибов, не понесет их сдавать. Он будет или собирать для себя, или выставит на рынке по баснословной цене. Заготовители ориентируются на жителей села и малых городов, у которых лес рядом и у каждого есть свое коронное грибное местечко. Да и доходы у людей в городе и на селе совершенно разные».