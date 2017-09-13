Кроссоверы, даунсайзинг и немного роскоши: премьеры автошоу IAA во Франкфурте

В эти дни в деловой столице Германии проходит уже 67-ая по счету выставка Internationale Automobil-Ausstellung (или просто IAA), на которой по традиции доминируют местные производители. В этом году автосалон во Франкфурте проигнорировал ряд мировых компаний, включая Alfa Romeo, Fiat, Infiniti, Nissan, Jeep, Mitsubishi, Peugeot и Volvo. Тем не менее, дефицита новинок на выставке все равно не наблюдалось!





«Горячие» премьеры

И если концептуальные дебюты выставки во Франкфурте наглядно намекают на то, что будущее за бесхитростными электромобилями и беспилотниками, то серийные премьеры, напротив, иллюстрация того, что модели с ДВС и, самое главное, машины для чистого «драйва» пока еще равно списывать со счетов. Для любителей «позажигать» во Франкфурте показали сразу несколько «подзаряженных» версий новых серийных моделей. Из их числа и новый хэтчбек Renault Megane RS.



Renault Megane RS

Смотрится новый Megane RS, который будет предлагаться исключительно в пятидверном кузове, очень агрессивно — особенно в цвете Tonic Orange. Двухлитровый турбомотор предшественника отправлен в отставку, его место под капотом заняла новая турбо-«четверка» объемом 1,8 л, уже известная по купе Alpine A110 , премьера которого состоялась минувшей весной.



Renault Megane RS

На Megane RS отдача двигателя достигает 280 лошадиных сил и 390 Нм крутящего момента, коробка передач — 6-ступенчатая («механика» или «робот»). Из прочих особенностей нового Megane RS — два варианта подвески (Sport и Cup) и полноуправляемое шасси 4Control с подруливающими задними колесами. О динамике и стоимости новинки, прием заказов на которую начнется в декабре, французы не обмолвились.



Suzuki Swift Sport

Еще одну «зажигалку» на немецкую землю привезла японская Suzuki — это Swift Sport, созданный на основе «пятидверки» нового поколения , которую в Японии рассекретили в конце минувшего года. Swift Sport третьего поколения пошел по пути даунсайзинга: на смену прежнему 1,6-литровому «атмосфернику» пришел турбированный агрегат Boosterjet объемом 1,4 л. Мощность — 138 лошадиных сил, максимальный крутящий момент — 230 Нм.

Динамические характеристики японского хот-хэтча, увы, пока не разглашаются, но ввиду уменьшенной на 80 кг массы новинка, которая весит менее тонны (970 кг) должна стать «шустрее» предшественника.



Land Rover Discovery SVX

Компания Land Rover привезла во Франкфурт новую версию Discovery, подготовленную для покорения, как говорят разработчики, экстремального бездорожья. Новая модификация SUV создана специалистами технического центра Special Vehicle Operations (SVO) и получила приставку SVX в обозначении.

От стандартного Discovery она отличается особыми бамперами с защитными пластинами, увеличенными углами въезда, рампы и съезда, пневматической подвеской с удлиненными амортизаторами, модернизированными ступицами и 20-дюймовыми колесными дисками с внедорожными шинами Goodyear Wrangler 275/55. В задней части встроена электрическая лебедка. Оснащается Discovery SVX компрессорным V8 объемом 5 л (525 сил и 625 Нм тяги). Старт продаж запланирован на следующий год.

«Кроссоверы» атакуют и выигрывают



Kia Stonic

Львиная доля премьер Франкфуртского автосалона пришлась на кроссоверы самых разных мастей, популярность которых растет во всем мире — в Европе, в первую очередь, это компактные и субкомпактные «паркетники». Большинство из них рассекретили еще задолго до начала работы выставки. Итак, загибайте пальцы — это новая корейская парочка Hyundai Kona и Kia Stonic , Citroen C3 Aircross , обновленный Ford EcoSport , Dacia Duster нового поколения, Jaguar E-Pace и, наконец, новый Porsche Cayenne .



Porsche Cayenne Turbo

О нем AUTO.TUT.BY также подробно рассказывал, но во Франкфурте впервые была представлена топовая версия третьего поколения SUV — Cayenne Turbo. Под капотом тут прописался новый четырехлитровый V8 Biturbo, развивающий 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента (+30 сил и 20 Нм по сравнению с прежней версией).



Porsche Cayenne Turbo

С опциональным пакетом Sport Chrono новый Cayenne Turbo способен разменять первую «сотню» за 3,9 секунды (без него кроссовер в стандартном спринте оказывается на 0,2 секунды медленнее), заявленная максимальная скорость — 286 км/ч. У себя на родине самый мощный Cayenne оценили в 138 850 евро.



Opel Grandland X

Opel во Франкфурте озвучила данные о силовых агрегатах для «паркетника» Grandland X . Первое время новинка будет доступна с 1,2-литровым бензиновым турбомотором (130 лошадиных сил и 230 Нм тяги) и дизелем объемом 1,6 л (120 сил и 300 Нм). А еще, по словам нового главы Opel (к слову, компания недавно перешла под контроль французской PSA Group) Михаэля Лошеллера, Grandland X станет первой моделью марки с «подзаряжаемым» гибридным приводом — по всей видимости, это будет силовая установка от соплатформенного Peugeot 3008 PHEV с электромотором на задней оси.



Volkswagen T-Roc

Volkswagen провел во Франкфурте премьеру кроссовера T-Roc , подробности о котором стали известны несколько недель назад. Но в «спортивном» обвесе R-Line «паркетник» рассекретили уже в дни работы выставки.



Volkswagen T-Roc

От обычных версий T-Roc вариант R-Line отличается иными бамперами в цвет кузова, видоизмененной решеткой радиатора с соответствующим шильдиком, затемненными задними фонарями и декоративной имитацией диффузора сзади. Продажи T-Roc начнутся этой осенью, стартовая стоимость в Германии — около 20 тысяч евро.

Дорогие и роскошные



Bentley Continental GT

Нового Rolls-Royce Phantom на выставку не привезли, а посему за самые роскошные премьеры IAA 2017 пришлось отдуваться Bentley и Mercedes. У компании из Крю это новое поколение люксового купе Continental GT, на фоне которого предшественник смотрится просто топорно — новинка получила утонченный и вместе с тем скульптурный облик. В салоне нового Continental GT, для отделки которого требуется более 10 м2 древесины, появилась цифровая комбинация приборов и 12,3-дюймовый сенсорный экран медиа-системы, расположенный на трехстороннем вращающимся элементе, позволяющий скрыть его в недрах передней панели.



Bentley Continental GT

Под капотом купе, которое на 80 кг легче предшественника, располагается модернизированный шестилитровый W12 (635 лошадиных сил и 900 Нм момента), сблокированный с 8-ступенчатым «автоматом». С места до 100 км/ч новый Continental GT разгоняется за 3,7 секунды, максимальная скорость — 333 км/ч. Первым покупателям автомобили доставят следующей весной, цены на новое купе пока неизвестны.



Mercedes-Benz AMG S 63 Coupe

В Mercedes вслед за седаном S-класса провели плановую модернизацию родственных «двухдверок». Внешность купе и кабриолета S-класса подретушировали, а вот по части техники новшества более значимые. Во-первых, это новый V8 4.0 Biturbo, развивающий 469 лошадиных сил и 612 сил у версии AMG S 63. Базовая версия купе оснащается трехлитровым V6 (367 сил), осталась в строю модификация AMG S 65 с мотором V12 объемом 6 литров (630 «лошадок»).



Mercedes-Benz S-Class Cabriolet

Не забудем и об улучшенном оснащении машин, включая систему Energizing Comfort Control (в зависимости от настроения седоки могут выбрать одну из шести программ работы климат-контроля и ароматизатора салона, обогрева, вентиляции и массажа сидений и подсветки) и расширенный список электронных ассистентов.

Спорткары тоже в почете

Что касается новых спорткаров (показанный в статусе прототипа Mercedes-AMG Project One не в счет), то во Франкфурте справили дебют Ferrari Portofino , открытая версия Lamborghini Aventador S , о которых мы уже сообщали, а также европейская версия обновленного семейства Ford Mustang, который американцам показали в начале года.



Ford Mustang

Топ-версия спорткара получила пятилитровый V8 с увеличенной с 410 до 450 лошадиных сил мощностью, а вот начальный вариант Mustang, оснащенный 2,3-литровой «четверкой» EcoBoost, напротив, стал слабее (290 вмести прежних 317 сил). Впрочем, динамика базового Mustang, как обещают фордовцы, осталась на прежнем уровне, при этом улучшена топливная экономичность.

И не в последнюю очередь благодаря новому 10-ступенчатому «автомату», который полагается в пару обоим моторам (доступна также и модернизированная 6-ступенчатая «механика»). Из прочих новшеств Mustang — новая адаптивная подвеска MagneRide, цифровая приборная панель и мультимедиа-система SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном.



Audi R8 RWS

Еще одна небольшая спортивная премьера — у Audi. Это купе и спайдер R8 RWS с задним приводом. Оснащается спорткар известным по полноприводным версиям R8 5,2-литровым V10 FSI мощностью 540 лошадиных сил, при этом новая модификация оказывается на 50 кг легче исходника с трансмиссией Quattro.



Audi R8 RWS

Впрочем, разгонная динамика от этого лучше не стала — напротив, первую «сотню» заднеприводное купе R8 набирает за паспортные 3,8 секунды, что на 0,3 секунды медленнее варианта со всеми ведущими колесами. Зато R8 RWS станет эксклюзивом — всего выпустят 999 таких купе и спайдеров стоимостью от 140 тысяч евро.