|
Кроссоверы, даунсайзинг и немного роскоши: премьеры автошоу IAA во Франкфурте
В эти дни в деловой столице Германии проходит уже 67-ая по счету выставка Internationale Automobil-Ausstellung (или просто IAA), на которой по традиции доминируют местные производители. В этом году автосалон во Франкфурте проигнорировал ряд мировых компаний, включая Alfa Romeo, Fiat, Infiniti, Nissan, Jeep, Mitsubishi, Peugeot и Volvo. Тем не менее, дефицита новинок на выставке все равно не наблюдалось!
«Горячие» премьеры
И если концептуальные дебюты выставки во Франкфурте наглядно намекают на то, что будущее за бесхитростными электромобилями и беспилотниками, то серийные премьеры, напротив, иллюстрация того, что модели с ДВС и, самое главное, машины для чистого «драйва» пока еще равно списывать со счетов. Для любителей «позажигать» во Франкфурте показали сразу несколько «подзаряженных» версий новых серийных моделей. Из их числа и новый хэтчбек Renault Megane RS.
Смотрится новый Megane RS, который будет предлагаться исключительно в пятидверном кузове, очень агрессивно — особенно в цвете Tonic Orange. Двухлитровый турбомотор предшественника отправлен в отставку, его место под капотом заняла новая турбо-«четверка» объемом 1,8 л, уже известная по купе
На Megane RS отдача двигателя достигает 280 лошадиных сил и 390 Нм крутящего момента, коробка передач — 6-ступенчатая («механика» или «робот»). Из прочих особенностей нового Megane RS — два варианта подвески (Sport и Cup) и полноуправляемое шасси 4Control с подруливающими задними колесами. О динамике и стоимости новинки, прием заказов на которую начнется в декабре, французы не обмолвились.
Еще одну «зажигалку» на немецкую землю привезла японская Suzuki — это Swift Sport, созданный на основе
Динамические характеристики японского хот-хэтча, увы, пока не разглашаются, но ввиду уменьшенной на 80 кг массы новинка, которая весит менее тонны (970 кг) должна стать «шустрее» предшественника.
Компания Land Rover привезла во Франкфурт новую версию Discovery, подготовленную для покорения, как говорят разработчики, экстремального бездорожья. Новая модификация SUV создана специалистами технического центра Special Vehicle Operations (SVO) и получила приставку SVX в обозначении.
От стандартного Discovery она отличается особыми бамперами с защитными пластинами, увеличенными углами въезда, рампы и съезда, пневматической подвеской с удлиненными амортизаторами, модернизированными ступицами и 20-дюймовыми колесными дисками с внедорожными шинами Goodyear Wrangler 275/55. В задней части встроена электрическая лебедка. Оснащается Discovery SVX компрессорным V8 объемом 5 л (525 сил и 625 Нм тяги). Старт продаж запланирован на следующий год.
«Кроссоверы» атакуют и выигрывают
Львиная доля премьер Франкфуртского автосалона пришлась на кроссоверы самых разных мастей, популярность которых растет во всем мире — в Европе, в первую очередь, это компактные и субкомпактные «паркетники». Большинство из них рассекретили еще задолго до начала работы выставки. Итак, загибайте пальцы — это новая корейская парочка
О нем AUTO.TUT.BY также подробно рассказывал, но во Франкфурте впервые была представлена топовая версия третьего поколения SUV — Cayenne Turbo. Под капотом тут прописался новый четырехлитровый V8 Biturbo, развивающий 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента (+30 сил и 20 Нм по сравнению с прежней версией).
С опциональным пакетом Sport Chrono новый Cayenne Turbo способен разменять первую «сотню» за 3,9 секунды (без него кроссовер в стандартном спринте оказывается на 0,2 секунды медленнее), заявленная максимальная скорость — 286 км/ч. У себя на родине самый мощный Cayenne оценили в 138 850 евро.
Opel во Франкфурте озвучила данные о силовых агрегатах для «паркетника»
Volkswagen провел во Франкфурте премьеру кроссовера
От обычных версий T-Roc вариант R-Line отличается иными бамперами в цвет кузова, видоизмененной решеткой радиатора с соответствующим шильдиком, затемненными задними фонарями и декоративной имитацией диффузора сзади. Продажи T-Roc начнутся этой осенью, стартовая стоимость в Германии — около 20 тысяч евро.
Дорогие и роскошные
Нового Rolls-Royce Phantom на выставку не привезли, а посему за самые роскошные премьеры IAA 2017 пришлось отдуваться Bentley и Mercedes. У компании из Крю это новое поколение люксового купе Continental GT, на фоне которого предшественник смотрится просто топорно — новинка получила утонченный и вместе с тем скульптурный облик. В салоне нового Continental GT, для отделки которого требуется более 10 м2 древесины, появилась цифровая комбинация приборов и 12,3-дюймовый сенсорный экран медиа-системы, расположенный на трехстороннем вращающимся элементе, позволяющий скрыть его в недрах передней панели.
Под капотом купе, которое на 80 кг легче предшественника, располагается модернизированный шестилитровый W12 (635 лошадиных сил и 900 Нм момента), сблокированный с 8-ступенчатым «автоматом». С места до 100 км/ч новый Continental GT разгоняется за 3,7 секунды, максимальная скорость — 333 км/ч. Первым покупателям автомобили доставят следующей весной, цены на новое купе пока неизвестны.
В Mercedes вслед за
Не забудем и об улучшенном оснащении машин, включая систему Energizing Comfort Control (в зависимости от настроения седоки могут выбрать одну из шести программ работы климат-контроля и ароматизатора салона, обогрева, вентиляции и массажа сидений и подсветки) и расширенный список электронных ассистентов.
Спорткары тоже в почете
Что касается новых спорткаров (показанный в статусе прототипа
Топ-версия спорткара получила пятилитровый V8 с увеличенной с 410 до 450 лошадиных сил мощностью, а вот начальный вариант Mustang, оснащенный 2,3-литровой «четверкой» EcoBoost, напротив, стал слабее (290 вмести прежних 317 сил). Впрочем, динамика базового Mustang, как обещают фордовцы, осталась на прежнем уровне, при этом улучшена топливная экономичность.
И не в последнюю очередь благодаря новому 10-ступенчатому «автомату», который полагается в пару обоим моторам (доступна также и модернизированная 6-ступенчатая «механика»). Из прочих новшеств Mustang — новая адаптивная подвеска MagneRide, цифровая приборная панель и мультимедиа-система SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном.
Еще одна небольшая спортивная премьера — у Audi. Это купе и спайдер R8 RWS с задним приводом. Оснащается спорткар известным по полноприводным версиям R8 5,2-литровым V10 FSI мощностью 540 лошадиных сил, при этом новая модификация оказывается на 50 кг легче исходника с трансмиссией Quattro.
Впрочем, разгонная динамика от этого лучше не стала — напротив, первую «сотню» заднеприводное купе R8 набирает за паспортные 3,8 секунды, что на 0,3 секунды медленнее варианта со всеми ведущими колесами. Зато R8 RWS станет эксклюзивом — всего выпустят 999 таких купе и спайдеров стоимостью от 140 тысяч евро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автосалон во Франкфурте оказался богат на мировые премьеры, хотя многие автопроизводители по различным причинам не приняли участия в выставке. Кроссоверы...
|
Архив (Разное)
Комментарии