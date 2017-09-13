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Светофоры в центре Витебска увеличили время зеленого сигнала для пешеходов

14.09.2017 06:59 — Разное | Tut.by  
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На центральном перекрестке возле площади Свободы в Витебске изменили режим работы светофоров — время зеленого сигнала для пешеходов по всем направлениям увеличили на 4−5 секунд. Об этом сообщил начальник отделения организации дорожного движения ГАИ УВД облисполкома Виктор Косенков.


Фото: «СБ Беларусь Сегодня»

Горожане обращали внимание ГАИ на то, что не успевают перейти широкую проезжую часть на разрешающий сигнал.

Виктор Косенков отметил, что водителям в связи с переменами волноваться не стоит — секунды для пешеходов добавили за счет изменения фаз движения транспортных средств, а время для преодоления перекрестка автомобилями осталось прежним.

Центральный перекресток города отличается очень интенсивным транспортным потоком и большим количеством людей. «В связи с этим пешеходам надо ориентироваться на время и учитывать приличную ширину проезжей части. Мы не раз выезжали на этот перекресток и наблюдали, что пешеходы выходят на проезжую часть уже на мигающий зеленый — а это запрещено. В таком случае вы не успеете перейти дорогу и рискуете создать аварийную ситуацию», — сказал представитель ГАИ.

 
Теги: Витебск
 
 
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Водителям в связи с переменами волноваться не стоит - секунды для пешеходов добавили за счет изменения фаз движения транспортных средств, а время для преодоления...

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