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Светофоры в центре Витебска увеличили время зеленого сигнала для пешеходов
На центральном перекрестке возле площади Свободы в Витебске изменили режим работы светофоров — время зеленого сигнала для пешеходов по всем направлениям увеличили на 4−5 секунд. Об этом сообщил начальник отделения организации дорожного движения ГАИ УВД облисполкома Виктор Косенков.
Горожане
Виктор Косенков отметил, что водителям в связи с переменами волноваться не стоит — секунды для пешеходов добавили за счет изменения фаз движения транспортных средств, а время для преодоления перекрестка автомобилями осталось прежним.
Центральный перекресток города отличается очень интенсивным транспортным потоком и большим количеством людей. «В связи с этим пешеходам надо ориентироваться на время и учитывать приличную ширину проезжей части. Мы не раз выезжали на этот перекресток и наблюдали, что пешеходы выходят на проезжую часть уже на мигающий зеленый — а это запрещено. В таком случае вы не успеете перейти дорогу и рискуете создать аварийную ситуацию», — сказал представитель ГАИ.
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Водителям в связи с переменами волноваться не стоит - секунды для пешеходов добавили за счет изменения фаз движения транспортных средств, а время для преодоления...
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