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Из-за следственного эксперимента на улице Железнодорожной ограничат движение транспорта
Движение транспорта на участке улицы Железнодорожной временно ограничат сегодня, 14 сентября, в связи с проведением следственного эксперимента.
Ограничения введут в районе перекрестка улиц Железнодорожной и Щорса. «В период времени с 16.00 до 19.00 будет ограничено движение транспортных средств по улице Железнодорожной в сторону второго транспортного кольца столицы и микрорайона Юго-Запад», —
Для исключения заторовых ситуаций следователи рекомендуют участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.
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Движение ограничат в районе перекрестка улиц Железнодорожной и Щорса с 16.00 до 19.00.
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