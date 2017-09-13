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Из-за следственного эксперимента на улице Железнодорожной ограничат движение транспорта

14.09.2017 07:42 — Разное | Tut.by  
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Движение транспорта на участке улицы Железнодорожной временно ограничат сегодня, 14 сентября, в связи с проведением следственного эксперимента.

Ограничения введут в районе перекрестка улиц Железнодорожной и Щорса. «В период времени с 16.00 до 19.00 будет ограничено движение транспортных средств по улице Железнодорожной в сторону второго транспортного кольца столицы и микрорайона Юго-Запад», — сообщили в Следственном комитете.

Для исключения заторовых ситуаций следователи рекомендуют участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.

 
 
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Движение ограничат в районе перекрестка улиц Железнодорожной и Щорса с 16.00 до 19.00.

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