Из-за следственного эксперимента на улице Железнодорожной ограничат движение транспорта

Движение транспорта на участке улицы Железнодорожной временно ограничат сегодня, 14 сентября, в связи с проведением следственного эксперимента.

Ограничения введут в районе перекрестка улиц Железнодорожной и Щорса. «В период времени с 16.00 до 19.00 будет ограничено движение транспортных средств по улице Железнодорожной в сторону второго транспортного кольца столицы и микрорайона Юго-Запад», — сообщили в Следственном комитете.

Для исключения заторовых ситуаций следователи рекомендуют участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.