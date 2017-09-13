Анне Ярмолинской 78. Четыре года назад она стала «телефоном доверия» для пожилых людей в Несвиже. Почти каждое утро женщина обзванивает девять подопечных: узнает, как самочувствие, какая нужна помощь и поддержка. Затем спешит к ним сама или направляет других волонтеров — если нужно, например, помыть окна. Но помощь в быту — не основное: главная миссия «телефона доверия», по мнению Анны Иосифовны, в том, чтобы пожилые люди не чувствовали себя одинокими. Продолжаем рассказывать о людях и судьбах в проекте LADY.TUT.BY и Швейцарского Красного Креста «Третий возраст».





— Доброе утро, Георгий Павлович, это вас «телефон доверия» беспокоит. Как ваше самочувствие? Очень рада, так и держать. Если что-то понадобится, звоните, — говорит Анна Иосифовна по телефону. Кажется, ничего особенного — но пожилым людям важны эти слова, даже если все у них благополучно. «Бывает как: дети есть, но они заняты: работают, решают свои проблемы. А нам не хватает именно общения», — объясняет Анна.

Сама она любит и умеет общаться. В юности хотела выбрать медицину, но недобрала при поступлении два балла. Унывать не стала, пошла работать пионервожатой в Великобыховщинскую сельскую школу. Через два года ей дали направление в пединститут.

Окончив учебу, Анна Ярмолинская вернулась в Несвижский район уже вместе с мужем. Преподавала русский язык и литературу сначала в сельских школах, а с 1971 года — в средней школе № 2 г. Несвижа, которая потом стала гимназией. На пенсию Анна Иосифовна вышла в 1997 году, но продолжала работать, когда ее просили заменить кого-то из учителей. С некоторыми из коллег поддерживает связь уже в новой роли. Например, бывшая завуч Великобыховщинской школы Зоя Лобановская стала подопечной «телефона доверия».

— Она уже старенькая совсем, но хорошо помнит свою работу. Мы с ней часто созваниваемся, разговариваем о том, как были молодыми, о книгах, о цветах, — говорит Анна Иосифовна.





Большинству из тех, о ком заботится Анна Ярмолинская, за 80. «Я им нужна, а они — мне. Этим и живу», — говорит женщина. Ей и самой ходить тяжело, признается, что болят ноги: нужна операция по замене суставов, и пока она ожидает очереди. Но подопечных своих обязательно навещает. Помнит о важных для них датах: в июне непременно приносит цветы для ветерана Григория Антоновича, шоколадку для его супруги ко Дню медицинского работника. Григорий Антонович после войны приехал в Несвиж и был первым хлебопеком на местном хлебозаводе, потом работал слесарем, проводил газ в дома. Его супруга Александра Григорьевна всю жизнь работала медсестрой. Сейчас старики живут одни: один сын — в Германии, другой — в Чашниках, за 300 километров от Несвижа. Анна Иосифовна когда-то была классным руководителем у одного из их сыновей, а теперь стала для пожилой пары помощником и «телефоном доверия».

— Иногда сыновьям говорю, что общаюсь с Анной Иосифовной больше, чем с ними. Всегда позвонит, спросит, как дела, как здоровье — золотой человек, — у Александры Григорьевны слезы наворачиваются на глаза. — А недавно надоумила меня позвонить главному врачу больницы, чтобы к Григорию Антоновичу домой приходил уролог. А ведь раньше я возила его в поликлинику на такси, чтобы врач посмотрел.





Рассиживаться некогда, и после визита к ветерану Анна Ярмолинская спешит к Станиславу Иосифовичу. Ему 84 года. До пенсии работал старшим инженером в управлении капитального строительства. Теперь живет один в частном доме, стал плохо слышать. Но без телефона доверия не может прожить и дня. Анна Иосифовна принесла ему книги из библиотеки. Благодаря ей пенсионер полюбил серьезную литературу и теперь по вечерам потихоньку читает Солженицына.

— У меня есть две дочки в Несвиже и внуки, они навещают, помогают по хозяйству, — рассказывает Станислав Иосифович. — А Анна Иосифовна звонит каждый день, морально меня поддерживает. Смотрим кино по телевизору каждый у себя дома, а потом обсуждаем. Поговоришь — и жить сразу хочется. А посмотрите, какие цветы она мне посадила! — рассказывает он о многофункциональном «телефоне доверия».





Анна Иосифовна говорит, что прочувствовала проблемы пожилых людей, когда еще и слова такого не было — «волонтер». Во время работы в школе вместе с учениками она создала клуб «Поиск». Они разыскали 14 имен воинов, погибших при освобождении Несвижа и района, а также записали воспоминания более 150 ветеранов.

— Мы помогали ветеранам чем могли: грядку вскопать, окно помыть, и начинали с ними дружить, — рассказывает женщина. — И тогда стало ясно, что старикам очень не хватает простого человеческого общения. Даже если живут они не одни.

Сама Анна Иосифовна вдова уже 15 лет. У нее две дочки и две внучки. Одна из дочерей — педагог-математик — несколько лет назад выиграла грин-карту и уехала в Нью-Йорк, забрала с собой и внучку. Вторая дочь живет в Минске, а внучка работает в Швейцарии.

— Мне очень хотелось быть с людьми. Я им чем-то помогаю, а они — мне, — рассказывает Анна Иосифовна. Именно по этой причине она стала участницей инициативной группы пожилых людей «Добрые сердца», созданной в Несвиже Белорусским обществом Красного Креста при поддержке Швейцарского Красного Креста, и «телефоном доверия» для стариков.





Прихрамывая, она спешит домой, ведь на телефон пришло сообщение для ее соседки — 84-летней Анны Михайловны. Торопится ей показать, каким вымахал ее внук в Украине. Для соседки «телефон доверия» — это, помимо прочего, и способ связаться с дочкой. Ведь Анна Иосифовна учит ее пользоваться Скайпом и Вайбером, благодаря которым общаться с родными в другой стране можно хоть каждый день.

— Анна Иосифовна не дает помереть! — говорит соседка, разглядывая фотографии на планшете.





А после обеда у Анны Ярмолинской репетиция в хоре ветеранов, который называется «Оптимисты». Она поет там уже более десяти лет и организовала группу волонтеров и среди певцов. Скоро у них выступления в Несвижском доме-интернате для ветеранов и инвалидов и таком же в Городее.

— Мы передаем тепло нашей души и что-нибудь еще, — говорит Анна Иосифовна просто. — Печем пироги, покупаем сладости, что-то собираем из одежды, чтобы никто не остался без подарков. Привозим им печеные яблоки — многим пенсионерам, к сожалению, свежие уже не по зубам.





Сил хватает не на все, но присоединяется молодежь. В Несвижском государственном колледже им. Якуба Коласа есть отряд волонтеров — они помогают по хозяйству подопечным «телефона доверия» и тоже участвуют в концертах.

— Однажды мы поехали в дом-интернат со студентами колледжа с праздничной программой, — рассказывает председатель Несвижской районной организации Белорусского Общества Красного Креста Валентина Протасенко. — Познакомились с постояльцами. И узнали, что в интернате живут не только одинокие люди — 17 человек привезли сюда сами родственники. Когда концерт закончился, девочки из колледжа обступили меня и спросили: «Неужели на самом деле у этих людей есть родные?» И когда я ответила, что это так, начали плакать. Я их успокаивала, говорила, больше не поедем сюда. А они в ответ: «Нет, теперь мы сюда обязательно будем ездить».

Инициативных групп пожилых людей в Беларуси более полусотни, и они открыты для новых участников. В них пожилые люди могут получить помощь и оказать ее тем, кому она еще нужнее. Найти ближайшую группу можно здесь , а чтобы присоединиться или создать новую группу, нужно позвонить в Красный Крест по тел. 8 (017) 328-49-90 Александре Колесникович.