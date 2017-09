В США выбрали новую «Мисс Америка». Победительницей стала 23-летняя Кара Мундиз из Северной Дакоты. Девушка окончила престижный Брауновский университет и сейчас продолжает учебу в юридической школе университета Нотр-Дам.



Фото: Reuters

Редакция LADY.TUT.BY предлагает вспоминить, как выглядели обладательницы заветного титула последнего десятилетия.

«Мисс Америка-2016» Бетти Кэнтрелл

Победительницей конкурса 2016 года, который прошел в Атлантик-Сити, стала студентка Бетти Кэнтрелл из штата Джорджия. На конкурсе талантов девушка исполнила оперную арию, что принесло ей высокие оценки судей.



Фото: missamerica.org

«Мисс Америка-2015» Кира Казанцев



Фото: missamerica.org

Девушка с русскими корнями стала «Мисс Америка-2015». Родители Киры эмигрировали в США из Москвы в начале 1990-х. На конкурсе девушка представляла штат Нью-Йорк.

«Мисс Америка-2014» Нина Давулури



Фото: missamerica.org

24-летняя Нина Давулури стала первой девушкой индийского происхождения в истории «Мисс Америка», которая завоевала титул. На конкурсе талантов она исполнила классический болливудский танец, чем покорила жюри. Представляла штат Нью-Йорк.

«Мисс-Америка-2013» Мэллори Хейган



Фото: missamerica.org

23-летняя Мэллори Хейган в ходе конкурса станцевала чечетку под песню Джеймса Брауна «Get Up Off of That Thing» и заявила, отвечая на вопрос о вооруженных охранниках в школах, что с насилием не следует бороться насилием.

«Мисс Америка-2012» Лора Кеппелер



Фото: missamerica.org

В 2012 году победу одержала 23-летняя жительница Висконсина Лора Кеппелер. Выступая перед членами жюри, Кеппелер рассказала, что намерена стать логопедом, получив соответствующее образование.

«Мисс Америка-2011» Тереза Скэнлан



Фото: missamerica.org

17-летняя Тереза Скэнлан, представительница штата Небраска, стала самой молодой «Мисс Америка» с 1921 года; тогда победу одержала 15-летняя конкурсантка.

«Мисс Америка-2010» Кэрисса Кэмерон



Фото: missamerica.org

Победительницей конкурса «Мисс Америка», финал которого прошел в Лас-Вегасе, стала 22-летняя представительница штата Вирджиния Кэрисса Кэмерон. Она исполнила песню Бейонсе "Listen", чем не только сорвало аплодисменты зала, но и заставила прослезиться некоторых зрителей конкурса.

«Мисс Америка-2009»

Фото: missamerica.org

Победительницей «Мисс Америка-2009» стала представительница штата Индиана, 22-летняя Кейти Стэм, студентка отделения телевизионной журналистики местного университета.

«Мисс Америка-2008» Кирстен Хаглунд



Фото: missamerica.org

На 87-м конкурсе красоты корону и стипендию в 50 тысяч долларов получила 19-летняя представительница штата Мичиган.

«Мисс Америка-2007» Лорен Нельсон



Фото: missamerica.org

Обладательницей титула «Мисс Америка-2007» стала 20-летняя Лорен Нельсон из штата Оклахома. В своей речи победительница обещала стать защитницей прав детей.

А вы кому из красавиц отдали бы корону? Голосуем!