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Победительницы "Мисс Америка": как за 10 лет изменился идеал американской красоты
В США
Редакция LADY.TUT.BY предлагает вспоминить, как выглядели обладательницы заветного титула последнего десятилетия.
«Мисс Америка-2016» Бетти Кэнтрелл
Победительницей конкурса 2016 года, который прошел в Атлантик-Сити, стала студентка Бетти Кэнтрелл из штата Джорджия. На конкурсе талантов девушка
«Мисс Америка-2015» Кира Казанцев
Девушка с русскими корнями стала «Мисс Америка-2015». Родители Киры эмигрировали в США из Москвы в начале 1990-х. На конкурсе девушка представляла штат Нью-Йорк.
«Мисс Америка-2014» Нина Давулури
24-летняя Нина Давулури
«Мисс-Америка-2013» Мэллори Хейган
23-летняя Мэллори Хейган в ходе конкурса
«Мисс Америка-2012» Лора Кеппелер
В 2012 году
«Мисс Америка-2011» Тереза Скэнлан
17-летняя Тереза Скэнлан, представительница штата Небраска,
«Мисс Америка-2010» Кэрисса Кэмерон
Победительницей конкурса «Мисс Америка», финал которого прошел в Лас-Вегасе, стала 22-летняя представительница штата Вирджиния Кэрисса Кэмерон. Она
«Мисс Америка-2009»
Победительницей «Мисс Америка-2009»
«Мисс Америка-2008» Кирстен Хаглунд
На 87-м конкурсе красоты корону и стипендию в 50 тысяч долларов получила 19-летняя представительница штата Мичиган.
«Мисс Америка-2007» Лорен Нельсон
Обладательницей титула «Мисс Америка-2007» стала 20-летняя Лорен Нельсон из штата Оклахома. В своей речи победительница
А вы кому из красавиц отдали бы корону? Голосуем!
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