К Гранд-Каньону мы подъехали, уже преодолев бóльшую часть пути. В дороге мы не раз обсуждали американскую природу, находя ее не более чем «просто красивой». Однако открывшаяся в национальном парке картина заставила забыть те разговоры. Это было без сомнения самое красивое место на Земле, которое мы когда-либо до этого видели.

Продолжаем рассказывать о нашем большом путешествии по США на автомобиле в совместном с « Корона Техно » проекте.





Вот как описали Гранд-Каньон вдохновители нашего путешествия — Ильф и Петров, побывавшие здесь в 1935 году:

«Представьте себе вот что. Берется громадная горная цепь, подрезывается у корня, поворачивается вершинами вниз и вдавливается в ровную, покрытую лесами землю. Потом она вынимается. Остается как бы форма горной цепи. Горы наоборот. Это и есть Гранд-Каньон — Великий каньон, гигантские разрывы почвы.

На горы надо смотреть снизу вверх. На каньон — сверху вниз. Зрелище Гранд-Каньона не имеет себе равного на земле. Да это и не было похоже на землю. Пейзаж опрокидывал все, если можно так выразиться, европейские представления о земном шаре. Такими могут представиться мальчику во время чтения фантастического романа Луна или Марс. Мы долго простояли у края этой великолепной бездны. Мы, четверо болтунов, не произнесли ни слова. Глубоко внизу проплыла птица, медленно, как рыба. Еще глубже, почти поглощенная тенью, текла река Колорадо".





«Гранд-Каньон — это грандиозный национальный парк, занимающий сотни квадратных миль. Как все американские национальные парки (заповедники), он превосходно организован. Отели и дороги, снабжение печатными и фотографическими изданиями, картами, проспектами, справочниками, наконец, устные объяснения — все здесь на очень высоком уровне. Сюда американцы приезжают целыми семьями на отдых», — таким увидели национальный парк советские писатели.

Удивительно, но с тех пор мало что изменилось.

















Гранд-Каньон — один из старейших национальных парков США (штат Аризона). На территории парка расположен Большой каньон реки Колорадо, одно из признанных природных чудес света. Площадь парка — 4927 км². Южный край каньона протяженностью около 50 км — наиболее посещаемый, так как здесь находятся главные обзорные точки. В целом, это одно из самых популярных среди туристов мест в США. Только за 2016 год его посетило около 6 миллионов человек. Территория вокруг Гранд-Каньона стала национальным памятником 11 января 1908 года и объявлена национальным парком 26 февраля 1919 года. В 1979 году ЮНЕСКО объявила парк объектом Всемирного наследия. Гранд-Каньон, включая его обширную систему смежных каньонов, не является ни самым большим, ни самым глубоким в мире, однако он ценится прежде всего своим гармоничным сочетанием размера, глубины и многоцветных слоев обнаженных горных пород.

Масштаб стал понятен уже за пару километров до въезда: с двух сторон дороги возникли отели, заполненные машинами парковки, закусочные и многочисленные магазины сувениров. Сам въезд чем-то напомнил пограничный переход с очередями машин.





Это настоящий конвейер желающих получить порцию красоты за деньги, не выключающийся ни утром, ни вечером, ни в будние, ни в выходные дни.





Стандартное посещение парка для одной машины стоит 30 долларов. Пропуск действителен до 7 дней — и это оправданно, так как обойти всё за день у вас вряд ли получится (остановиться можно, например, в одном из отелей возле самого парка).





Сам нацпарк (мы побывали в основной — южной — части каньона) представляет собой длинную полоску вдоль обрыва с отлично развитой инфраструктурой — всё, как в описании Ильфа и Петрова.





Идеальные дороги, бесплатные парковки (впрочем, тут ставят машины где попало, что совершенно невозможно в любом американском городе), туалеты, закусочные, магазины сувениров… Торжество туриндустрии.





Заблудиться в парке практически невозможно. Не только из-за того, что кругом люди, но и из-за большого количества всевозможных карт и указателей.





В разные части парка можно попасть на бесплатных автобусах, которые заполнены под завязку даже в будние дни. Здесь даже проложена железнодорожная ветка!





Вдоль обрыва тянутся асфальтированные дорожки для пеших прогулок.





Интересная деталь: каньон не огорожен по всему периметру, поэтому можно спокойно подойти к краю обрыва — что мы, конечно же и сделали (и это очень страшно). Но мы видели и более безбашенных людей, которые забирались на уступы над самой пропастью.









Вид, который открывается перед глазами, очень сложно передать фотографиями или видео. Чувствуешь себя маленькой песчинкой на Земле.

Видео снято на Samsung Galaxy S8

Особенно впечатляет оглушающая тишина, когда отойдешь от толп туристов. Только огромный каньон, облака, порывы ветра — и ты.





















Олени спокойно выходят на дорогу, бродят возле стоянок и совершенно не боятся людей. Похоже, их всё-таки подкармливают посетители, хотя это и строго запрещено.









Удивительный момент — на одном из крупнейших туристических объектов в США напрочь отсутствовует сотовая связь второго по величине сотового оператора AT&T. В Беларуси такое сложно даже представить.





Как рассказали нам местные, в этом месте хорошую связь обеспечил лишь один из четырех операторов — Verizon. Поэтому с выкладыванием невероятных пейзажей и селфи в соцсети пришлось подождать.





Помимо Гранд-Каньона мы посетили еще несколько национальных парков, но таких острых впечатлений у нас больше не было. Маленькая обзорная полоска вдоль пропасти останется в памяти навсегда.













Samsung Galaxy S8 | S8+ переворачивают представление о классическом дизайне смартфона. Безграничный изогнутый с двух сторон экран подчеркивает гармонию стиля и инноваций. « Корона Техно » — это сотни витрин, прилавков и стеллажей, на которых собрана техника и электроника ведущих мировых брендов.

Здесь вы найдете множество современных гаджетов, незаменимых как в повседневной жизни, так и в путешествиях.

Открывайте новое вместе с «Корона Техно»!