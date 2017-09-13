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Отдых на даче — то, что любят сотни тысяч белорусов. TUT.BY проводит конкурс «Дачная переделка» , в котором мы увидим, как белорусы обустраивают свои загородные дома. После выхода всех полученных рассказов мы запустим голосование пользователей TUT.BY. Победитель получат приз — сертификаты на 600 BYN, на которые сможет выбрать полезные товары в магазинах партнера.

Рассказ Ирины:

— Я живу в прекрасном городе Витебске. Хочу рассказать Вам о том, как моя нереальная мечта воплотилась в жизнь. Почему нереальная? Мой супруг Сергей был категорически против приобретения дачи в принципе. Он считал, что, работая в одиночку (я в декрете), имея двоих детей и кредит на строительство квартиры, об даче думать сейчас бессмысленно и нецелесообразно.

Но я решила идти к своей мечте!

Сперва я нашла небольшой участок площадью 6 соток рядом с чертой города, в пределах 5 километров по времени и 10 минут езды на автомобиле от нашего дома.





Искала зимой в целях экономии: в это время цены на дачи значительно ниже. Участок был с маленьким ветхим домиком и обошелся в небольшую сумму, которой хватило с отложенных мною денег, полученных за рождение ребенка (около 3860 BYN).





Начальная цель достигнута, участок приобретен. Моему счастью не было предела! Весной мы с мужем навели на участке порядок, и все лето с детьми я провела там. У меня было несколько грядок и цветы. За ними мы с шестилетней дочерью ухаживали с огромным удовольствием. Муж на даче бывал редко в силу своей занятости и частых командировок. Свои выходные дни предпочитал проводить дома: любовь к даче у него так и не зародилась.

Прошел год. С каждым днем я понимала, что все больше и больше хочу видеть на моем маленьком клочке земли небольшой уютный домик, наше семейное гнездышко. В котором, за круглым столом у камина за чашкой травяного чая с мятой мы будем проводить вечера. И я снова решила идти к своей цели!

Адекватно оценивая ситуацию, я понимала, что начать строительство прямо сейчас возможности нет. И начала искать пути решения. Мне пришла великолепная идея! Я подумала, что нашей семье сейчас достаточно одного автомобиля. А мой — можно продать. Муж, как ни странно, долго не сопротивлялся. И буквально через месяц мы уже считали, как нам грамотно распределить деньги на строительство дома. Сумма от проданного автомобиля составила примерно 15 500 BYN. Понимая, что на все строительство данных денег не хватит, мы решили, что лучший способ сэкономить — это делать по возможности все самим.





Рабочих наняли только залить фундамент, собрать сруб и накрыть крышу. Это, если учитывать вместе с материалами, потянуло на 7 700 BYN.











Первый этаж размером 6 на 6 метров, и с верандой на 2 метра. Второй этаж — 6 на 8 метров.









Каждый день мы семьей были на даче, чтобы наблюдать картину строительства. Бревнышко к бревнышку — и через месяц первый этаж готов, крыша накрыта.

Наконец, пришло делать остальную работу, которая осталась за нами. У нас была большая бригада. Нам помогали наши родители. Отец и сын (свекор и муж) делали все сообща, а наш маленький сын (1 год 10 месяцев) пытался поднять все, что получалось поднять, и всячески им помочь. Муж настолько вошел в азарт строительства, что ни одной минуты не позволял себе отдохнуть. Еще через три месяца непосильной работы мы уже красили дом. Процесс строительства поражал до слез… Но это были слез счастья!

Готовность дома была следующая:

— снаружи обшит второй этаж (около 960 BYN);

— утеплен и положен пол на двух этажах (около 1700 BYN);











— установлены окна ПВХ (около 1450 BYN);

— установлена входная металлическая дверь (около 380 BYN);

— проведено электричество (около 380 BYN);

— положен и покрашен пол на веранде (около 290 BYN);





— установлена лестница в доме (около 1060 BYN);





— прочие расходы (1450 BYN).

К сожалению, на этом этапе наши денежные средства закончились. Наша цель — все закончить к следующему лету. Осталось утеплить крышу, провести канализацию, установить печь и обшить дом вагонкой внутри. Это составит еще примерно 4800 BYN). Сейчас мы уже счастливы и наслаждаемся тем, что есть. Мы сделали себе огромный подарок!





В августе у нас был большой семейный праздник — 10 лет со дня нашей свадьбы. И отмечали мы его именно здесь — на своей любимой даче!





Еще я знаю, что, если у Вас есть мечта, не надо бояться! Надо идти целенаправленно к ней, и тогда она обязательно сбудется!

Комментирует Марта Анцане, заместитель директора по маркетингу международной торговой сети JYSK: — “Следуй за своей мечтой” – это не просто красивая фраза. Это то, что ежедневно делают активные и вдохновленные люди как Ирина, героиня сегодняшней переделки. Ни категоричные заявления мужа, ни финансовые сложности не отпугнули ее на пути к мечте, такой простой, но такой важной для нее – иметь дачу. Ирина, как городской житель, по-другому относится к природе и жизни за городом. Провести выходные на свежем воздухе, уединившись в своем дачном домике – это всегда как маленький праздник. А когда дача находится буквально в 10 минутах езды от квартиры, как в случае Ирины, то праздник каждые выходные – обеспечен! Видно, что Ирина - очень грамотная хозяйка: дачу она приобретала зимой, вне сезона, что помогло ей выгодно купить участок. И сам факт приобретения дачи уже стал для нее особенным событием в жизни. Ирина не скрывает свои эмоции, и становится ясно, насколько велико и искренне было ее желание иметь собственную дачу! Ирина полюбила даже тот купленный заброшенный участок с ветхим домиком, но понятно, что в голове у нее уже была картинка того, какой должна быть дача ее мечты. А для реализации задуманного героиня не пожалела даже собственного авто! Делать все своими руками, вкладывать душу в каждый клочок земли, в каждое бревнышко, и видеть, как на пустом участке начинает возвышаться твой собственный дом – все это доставляло героине и ее семье истинное удовольствие. Здорово, что родители Ирины и ее мужа также поддержали их идею и ежедневно помогали им приблизиться к мечте. Заниматься очень увлекательным, но несомненно непростым делом на протяжении месяцев, а затем увидеть результат общего труда и понять, что вот она, твоя мечта, стоит перед тобой – как обойтись без слез счастья? Конечно, сложно сделать сразу все так, как задумал себе в голове: на это требуется и время, и деньги. Но тот дом, который на данный момент построила Ирина и ее семья, мне искренне нравится. Небольшой и от этого очень уютный, красивого натурального оттенка, с летней верандой и окруженный зеленью. Совместно построенный дом сплотил семью Ирины, внес в их жизнь новые сильные эмоции и помог поверить, что все невозможное – возможно! Удачи героям в их начинании! Искренне интересно посмотреть на конечный результат этой дачной переделки.

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