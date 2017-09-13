Вы тоже думаете, что в деревне живется спокойнее, чем в городе? Ученые объясняют стереотипы про стресс

Сайт ПостНаука попросил своих экспертов прокомментировать популярные мифы о факторах возникновения стресса и противодействия ему.

Реакция человека на стресс определяется его генами

Это частично правда.



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Генетические особенности вносят вклад в то, как человек реагирует на стресс, но не определяют эту реакцию полностью. Реакция на стресс зависит еще и от того, что именно этот стресс вызвало (реакция на теракты сильнее, чем на возникшие без злого умысла сравнимые по масштабам катастрофы), от продолжительности воздействия (острый или хронический стресс), от приобретенного умения справляться со стрессом. Генетическую составляющую можно разделить на две части. Одна, собственно генетическая, определяется особенностями полученных от родителей генов, контролирующих работу нервной, эндокринной и иммунной систем. Носители некоторых вариантов генов сильнее реагируют на стресс или медленнее возвращаются к норме после реакции и, как следствие, имеют больше шансов заполучить связанные со стрессом расстройства. Для части этих генов показано влияние условий воспитания. У людей, имевших счастливое детство, и у тех, кто рос в неблагоприятных условиях, одни и те же варианты генов могут проявляться по-разному.

Вторая составляющая определяется жизненной историей, особенно пережитыми в детстве стрессами. У млекопитающих есть специальные системы, которые подстраивают интенсивность работы генов под конкретные условия среды. В результате работы этих систем в участках ДНК, регулирующих включение и выключение генов, появляются специальные химические метки (метильные группы), которые влияют на то, насколько активен будет ген. Эксперименты на мышах и крысах показали, что пережитый в детстве стресс меняет работу генов стрессового ответа пожизненно. Аналогичные данные получены и для человека, но не в результате экспериментов, а при изучении ДНК детей, выросших в благоприятных и неблагоприятных условиях. Что интересно, если мама-крыса хорошо ухаживала за стрессированными крысятами (тщательно вычесывала и вылизывала их), то количество метильных меток на их ДНК возвращалось к норме, а когда они вырастали, то их реакция на стресс не отличалась от реакции крысят, выросших в «благополучных» семьях.

Изменения работы генов в результате прижизненной химической модификации отдельных участков ДНК или других воздействий изучает раздел науки, называемый эпигенетикой. Эпигенетические процессы — это то, что связывает реакцию генетического аппарата на воздействия среды, в том числе и ответ генов на материнскую любовь, пренебрежение и другие условия воспитания. А эти условия, в свою очередь, хотя и не определяют полностью, но вносят значительный вклад в то, как человек будет реагировать на стресс. Поэтому даже тогда, когда мы говорим о культуре и воспитании, явлениях, далеких от генетики, совсем сбросить со счетов гены не удается. Именно работа генов позволяет зафиксировать в виде нервных связей то, чему жизнь и родители учат детей.

Светлана Боринская Доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории анализа генома Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН

Стресс вызван только негативными эмоциями

Это неправда.



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Стресс — это реакция организма, которая говорит о том, что организм выходит из состояния гомеостаза, то есть равновесия.

Но выход из состояния равновесия необходим для жизни, для того, чтобы человек развивался. Поэтому стрессом может быть и состояние влюбленности, и выступление перед большой аудиторией, то есть такие вещи, которые вполне сопоставимы с хорошей жизнью. Таким образом, стресс необходим для жизни, и он в принципе связан с любыми ситуациями, в которых мы волнуемся.

Что касается негативных эмоций, то для этого случая есть понятие «дистресс», так называемый плохой стресс, когда переживаемые негативные эмоциональные состояния носят либо очень интенсивный, либо хронический характер. Он отличается от обычного стресса тем, что человек попадает во внешнюю ситуацию, которая постоянно выводит его из равновесия, и испытывает негативные эмоции постоянно, а не время от времени. Например, подвергается травле на работе, или у него постоянные конфликты в семье с супругой, или он не любит свою работу и каждый день вынужден долго заставлять себя по утрам выйти из дома. Также дистресс может возникать вследствие стресса высокой интенсивности, то есть когда негативные эмоции слишком сильные. Например, при потере близкого человека, или когда происходит что-то очень сильно пугающее, или когда перед человеком стоит серьезная угроза. Дистресс может действительно плохо влиять на психическое и соматическое здоровье, и такой стресс обязательно требует какого-то вмешательства, запроса на помощь и так далее.

Мария Падун Кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории психологии посттравматического стресса Института психологии РАН, практикующий психолог, психотерапевт

Еда помогает снять стресс

Это правда.



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Нужно начать с того, что стресс — это не всегда отрицательные эмоции, а он может быть вызван и положительными эмоциями. С точки зрения организма и работы внутренних органов эйфория — это тоже стресс. Поэтому можно, к сожалению, умереть и от радости. Этот миф касается того стресса, который появляется на фоне отрицательных эмоций. Если у человека возник такой стресс, ему может помочь все, что вызывает положительные эмоции. А еда — самый надежный источник позитива. Кусок мяса или шоколада вас никогда не обманет. Вам может не понравиться концерт, вы можете разругаться с лучшей подругой, но кусок хорошей еды в надлежащий момент гарантирует положительные эмоции.

На уровне нервных клеток еда способствует выделению медиаторов положительных эмоций. Как только в ротовой области появляются приятные вкусовые ощущения, а в желудок начинает что-то падать, в мозге начинают секретироваться эндорфины и дофамин. В итоге возникает положительное эмоциональное состояние, которое блокирует негативные переживания. Механизм этот работает по врожденно заданным принципам, поскольку еда — источник энергии и строительных материалов, без которых мы не можем существовать. Поэтому эволюционные процессы сформировали такую конфигурацию мозга, которая обеспечивает процесс питания, через голод заставляя нас есть каждый день. Причем новорожденный ест за счет врожденных рефлексов, но в дальнейшем очень быстро научается отыскивать еду, и обучение идет на фоне положительных эмоций, вызываемых поглощением пищи.

Есть люди, которые действительно переедают от стресса. Но, как правило, если человек контролирует свое поведение, он ищет и другие источники положительных эмоций, чтобы снять стресс, который вызвали негативные переживания. Он может сходить на выставку, заняться спортом или даже поиграть в компьютерную игру. Еда снимает стресс, но часто использовать этот путь не следует, иначе потребление лишних калорий грозит вам стрессом уже по поводу лишнего веса.

Вячеслав Дубынин Доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ, специалист в области физиологии мозга

Для жителей мегаполиса ежедневный стресс неизбежен

Это частично правда.



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Это утверждение верно лишь отчасти. Стресс — это состояние, возникающее при воздействии на организм человека стимулов, к которым ему трудно адаптироваться. Эти стимулы могут быть самыми разными — от громких звуков до конфликтов с окружающими. В большом городе с такими стимулами мы сталкиваемся довольно часто. Это экологические условия, в которых мы живем (например, загрязненный воздух и громкий шум машин), большое количество людей, с которыми мы встречаемся (например, в переполненном общественном транспорте или в дорожной пробке), лимит времени и большие физические нагрузки, проблемы, возникающие в семье и на работе. Все это может вызвать стресс.

Однако в данном случае существует три ограничения. Во-первых, со многими стрессорами встречаются люди, живущие не только в больших, но и в маленьких населенных пунктах. К ним, например, относятся условия работы, которые вызывают у человека сильную физическую усталость или ощущение несправедливости происходящего. Во-вторых, даже в больших городах разные люди находятся в разных условиях: кто-то садится утром в старую переполненную электричку, а кто-то в комфортабельный экспресс; кто-то стоит в пробках, а кто-то едет по свободной дороге; кто-то приходит на работу как на праздник, а кто-то мечтает бросить ее навсегда и так далее. Это означает, что, выбирая способ передвижения, спутника жизни или работу, мы можем влиять на уровень стресса.

И наконец, в-третьих, влияние многих стрессоров зависит от нашей интерпретации происходящего, нашего отношения к нему. Представьте, что двум людям надо решить сложную задачу. Один человек думает: «Ну вот опять! Я не знаю, что делать. Я не смогу решить эту задачу, и меня выгонят с работы». Иными словами, он воспринимает ее как тяжелое бремя, которое способно причинить серьезные неприятности. Другой человек рассуждает иначе: «Как интересно! Я не знаю, что с этим делать, но обязательно придумаю и добьюсь успеха». Он воспринимает эту задачу как вызов, на который сможет ответить. В результате у первого участника стресс возникнет скорее, чем у второго. Из этого следует простой вывод: да, большой город постоянно подкидывает нам стимулы, которые могут вызвать стресс, однако мы в состоянии увеличить или уменьшить их воздействие.

Ольга Гулевич Доктор психологических наук, доцент департамента психологии НИУ ВШЭ

Стресс не может причинить реального вреда здоровью

Это не совсем так.



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Стресс действительно может мобилизовать силы организма, способствовать повышению активности человека. Однако определенные виды стресса, особенно вызванные влиянием интенсивных стрессоров, могут негативно влиять на здоровье человека. Например, существует травматический стресс, имеющий различные пагубные психологические последствия. Считается, что травматический стресс вызван влиянием стрессоров высокой интенсивности, которые связаны с угрозой как жизни самого человека, так и его близких. Травматический стресс приводит к нарушению привычного функционирования человека. Такой стресс опасен не только актуальными проявлениями, но и отсроченными. Например, при посттравматическом стрессе у определенной части людей, которые более уязвимы к стрессу, могут возникнуть последствия в виде постоянного переживания этой ситуации как спустя полгода после травматического события, так и через несколько лет и даже десятилетий.

Если мы говорим о влиянии такого стресса на физическое здоровье человека, то последствия стресса могут выражаться по-разному: нарушается нормальный уровень бодрствования, возникают проблемы со сном, появляются соматические реакции, такие как учащенное сердцебиение, дыхание и др. При таком стрессе могут также возникать проблемы с желудочно-кишечным трактом, различные кожные заболевания и другие последствия.

Конечно, неверно разделять психологические последствия стресса и последствия, связанные с состоянием физического здоровья человека. Давно установлен факт системного реагирования человека на ситуацию. Так, трудности с регуляцией эмоций могут приводить к повышению времени бодрствования, к трудностям засыпания, прерывистому сну, к хроническому раннему пробуждению. Если человек не высыпается, если он постоянно находится в состоянии гипербдительности, то есть постоянно ожидает каких-то неприятностей, то он не может восстановиться, отдохнуть. А отсюда и возникают различные заболевания, прежде всего те, по отношению к которым человек наиболее чувствителен.

Но неверно думать, что бывает только пагубный стресс, дистресс. Есть и стресс другого уровня — эустресс. О таких проявлениях стресса писал Ганс Селье. Это благоприятный стресс, при котором мобилизуются силы организма и человек приходит в тонус. И этот тонус выполняет в том числе охранительную функцию. Скажем, когда человеку нужно в каких-то обстоятельствах избежать нежелательных факторов или когда ему действительно нужно определенное состояние тонуса, для того чтобы решить реальную проблему.

То есть стресс может влиять как благотворно на состояние человека, так и пагубно. Важно заметить, что это связано еще и с состоянием человека. Дело в том, что обычно человек переживает различные стрессы и не всегда быстро восстанавливается после них. Накапливаемый, кумулятивный стресс — результат переживания множества негативных событий, в связи с чем для одного человека конкретное стрессовое событие не будет иметь явных негативных последствий, а для другого станет последней каплей.

В целом же миф о том, что стресс не наносит вреда здоровью человека, имеет право на существование, потому что, создавая такой миф, люди тем самым пытаются убедить себя в отсутствии проблем, уберечь от тревоги, которая возникает при мысли о негативных последствиях стрессовой ситуации: человек склонен отрицать проблему и как бы спасаться от своих страхов. На самом деле это иллюзорное спасение. Отсутствие знания о том, что последствия стресса могут быть негативными, не защищает человека от этих последствий, а, наоборот, обезоруживает его в совладании с ними. Ведь, как известно, отрицание проблемы вовсе не устраняет ее, а, как это ни парадоксально, делает ее еще более трудно решаемой. Смелость признаться в себе в том, что после того или иного трудного события жизнь и здоровье человека изменились в худшую сторону, открывает перед ним путь к обращению к собственным ресурсам или к социальной поддержке, к помощи других людей.

Наталья Харламенкова Доктор психологических наук, заведующая лабораторией психологии посттравматического стресса Института психологии РАН, заведующая кафедрой психологии личности ГАУГН