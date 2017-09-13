Хотите выглядеть модно? Станьте участником нового проекта и выиграйте стильный образ!

Выглядеть не хуже, чем модели с показов коллекций известных марок? Карта рассрочки № 1 «Халва» и TUT.BY покажут, что это реально вместе с читателями портала, а еще — расскажут о том, как адаптировать модные тренды «от кутюр» к нашей жизни и не потратить на это целое состояние. Мы запускаем совместный проект «Открываем моду вместе» и уже пригласили специалистов, которые научат нас сочетать цвета и фактуру вещей, которые можно найти в белорусских магазинах.

Нашими экспертами будут фэшн-блогеры Татьяна Щербакова и Илья Трифоненков. Татьяна участвовала в проекте «Леди Блог» на LADY.TUT.BY, а также ведет свой сайт . Илья уже более 5 лет также занимается собственным проектом , в рамках которого сотрудничает с мировыми брендами.





Для каждого героя стилисты разработают 5 «луков» в рамках одного образа. Таким образом, в серии из 4-х материалов увидим «бизнес», «вечерний» и «повседневный» стили — для нее и «миксованный» вариант для него. В проекте мы используем только магазины и салоны, которые работают с программой «Халва». Таким образом, вы точно будете знать, что сколько стоит, и сможете так же воспользоваться этой картой. И еще одна задачка для наших стилистов — все подобранные образы будут не дороже 600 рублей.

Хотите стать участником проекта? Тогда присылайте свои анкеты! Помимо ценных советов стилистов, будет и еще один бонус. Образ, который соберет наибольшее количество читательских голосов, участник получит в подарок! Для участия в необходимо прислать документ в формате doc или docx с пометкой «Открываем моду вместе». В письме расскажите, почему именно вы достойны стать героем проекта. В письме необходимо также указать: имя,

номер телефона,

рост,

размер обуви и одежды,

фото в полный рост. Ждем письма как от девушек, так и парней до 20 сентября включительно по адресу drozdovich@tutby.com .

В сегодняшнем выпуске расскажем о тенденциях этой осени. Что мы будем выбирать с участниками? Фэшн-блогеры Татьяна Щербакова и Илья Трифоненков прошлись по торговому центру «Замок» и подобрали самые актуальные вещи предстоящего сезона. Чтобы понять, какие вещи в тренде, эксперты советуют следить за модными показами. С 15 сентября начинается неделя мод в Лондоне. Потом Милан (20−27 сентября). Затем -Париж (28 сентября — 5 октября). Там представят актуальные тенденции весны и лета. В Нью-Йорке мероприятие уже прошло 7−15 сентября. Значит, можно понять, какие вещи из тех, что уже продаются в магазине, будут на пике моды в следующем сезоне.

— Стилисты ничего не придумывают и «не втюхивают». Мы просто анализируем что предлагают ведущие бренды на показах. Они задают тренды, а мы уже ищем похожие вещи в магазинах, купить вещи в которых может позволить себе каждый. Дальше уже человек сам меряет трендовую вещь и решает, комфортно ли ему в ней, подходит ли это к его стилю, — объясняют эксперты.

Теперь — подробнее о трендах женской моды.

Клетка

— Она актуальна в любом проявлении: шотландская, «гусиная лапка». Клетку в своих осеннее-зимних коллекциях использовали Balenciaga и Stella McCartney.

Вписать этот принт в свой гардероб Татьяна рекомендует с помощью платья, брюк, кепи. Или рубашки, например.





— Кроме самой клетки, можно обратить внимание на серый: этот цвет входит в топ-10 актуальных оттенков этой осени и будет популярным еще несколько лет.

Костюм

По словам стилистов, с прошлого сезона костюм прочно обосновался в женском гардеробе. Идеальный вариант — объемный и мужского кроя: на показах Calvin Klein, Max Mara и Victoria Beckham были именно такие. Очень универсальная вещь, которая сочетается и с классическими лодочками на шпильке, и обувью на плоском ходу.





— Это выгодная инвестиция. Брюки можем надеть в офис с водолазкой или свитером, а потом, если сделать более яркий макияж и добавить аксессуары, в этом же отправиться на встречу с подругами. Или вот еще актуальный многослойный образ: легкое шифоновое платье, свитер, а наверх — подпоясанный жакет. Лайфхак для смелых девушек: в холодный период года надевайте под костюм подходящую олимпийку, — советует Татьяна.

Металлический блеск

Внимание стилиста привлекла юбка, в которой все хорошо: и цвет, и плиссировка, и длина миди. В такой юбке можно пойти в офис — нужен только однотонный верх, который будет приглушать металлический блеск. На вечер в качестве верха в таком комплекте лучше выбрать топ в бельевом стиле.









Кстати, такая юбка будет актуальна и в следующем сезоне, поскольку тренд «металик» прослеживается и на показах будущей весенне-летней моды.

Цветочный принт

Если летом в основе этого принта лежали легкие, светлые оттенки, то теперь — более глухие и насыщенные.

К примеру, платье в цветы на черном фоне идеально впишется в осенний гардероб. Добавить жакет — и образ для офиса готов.





— А в этом платье интересная трикотажная горловина в спортивном стиле. Такая деталь делает вещь более трендовой.

Тренч

Классика на все времена, которая должна быть в гардеробе каждой девушки.

— Цвет выбирайте уже сами: бежевый, кофе с молоком, — Татьяна показывает тренч в качестве примера. — У этого отличная удлиненная форма. И размер «оверсайз».





Сочетать тренч можно как с обувью на плоском ходу (получим спортивный образ), так и с лодочками или сапогами с острым носом (для любителей классики).

Красный цвет

Главный цвет сезона осень-зима 2017/2018. Институт цвета Pantone рекомендует оттенок «гренадин» — яркий и насыщенный красный. Pantone считается законодателем моды в сфере цветов, поэтому его подборки — практически прямое руководство к действию. Но можно использовать и другие оттенки красного. Главное, чтобы они не выглядели дешево.





— Если вы думаете, что вашему цветотипу не подходит красный, то вы сильно заблуждаетесь. Во-первых, у любого цвета много оттенков. Во-вторых, красным может быть низ, к примеру, выбрать красные брюки, юбку или джемпер с V-образным вырезом, — объясняет Татьяна.

При выборе красного платья отдавайте предпочтение моделям без декора, чтобы это не было кричаще и вульгарно. Вообще, в моде красный тотал-лук. Но если вы боитесь такого яркого образа, пускай красными будут хотя бы цветы на черном платье или берет.





Бархат и вельвет

Раньше бархат считался исключительно нарядным материалом и использовался только для торжественных случаев. Сегодня его предлагают вписывать как в повседневный образ, так и деловой стиль. Правда, в последнем случае, бархатным в вашем комплекте должен быть только один элемент. Остальные вещи — максимально простые.





К примеру, вы собираетесь на работу. Под бархатный жакет наденьте голубую рубашку и простые однотонные брюки длины 7/8. Получится повседневный образ. А вот комплект с блузой с банком или белой рубашкой будет выглядеть слишком нарядно для простого похода в офис.

Что касается цветовой гаммы, то отдайте предпочтение «глухим» оттенкам — серому, красному, бордовому. Так сделали мировые бренды Max Mara и Stella McCartney.

— С этим материалом, как и с вельветом, нужно быть аккуратным: он увеличивает в объемах, — предупреждает Татьяна. — Поэтому если боитесь лишних объемов, но хотите добавить бархат в свой гардероб, пускай это будет обувь или сумка.

Парки и пуховики-одеяла

Парки лучше выбирать без меха. Либо с мехом натурального цвета: крашеный делает вещь внешне более дешевой. Объемные пуховики-одеяла подойдут на более холодную осень. Выгоднее смотрятся модели, выполненные из ткани без блеска.





— При выборе такого пуховика нужно ориентироваться на свои пропорции. На мой взгляд, миниатюрным девушкам лучше взять модель по колено, чтобы в не «утонуть». А вот высокие могут позволить себе объемный пуховик в пол, — считает Татьяна.

Обувь на толстом каблуке

Это просто удобно! Какие еще нужны аргументы? Разве что такие: модели на толстом каблуке мелькали на показах Valentino, Elie Saab, Chloé.





Джинсовка

— Вот хороший вариант, — показывает Татьяна модель, которая подойдет на начало осени. — Эта джинсовка классического синего цвета и правильного фасона: удлиненная и «оверсайз». Укороченные модели и те, что сидят по фигуре как влитую, сейчас не актуальны. На куртке нет лишних деталей, а значит, она подойдет женщинам любого возраста. Джинсовка классно смотрится, когда ее не застегиваешь, а повязываешь поясом. Сейчас в тренде лук «тотал деним». Он еще называется «канадский смокинг». Хотя раньше это считалось полной безвкусицей.





Более практичный для нашей погоды вариант — джинсовка на меху.





Стразы и жемчуг

Татьяна сразу предупреждает: такой декор хорош, когда он умеренный. В качестве примера показывает светлый свитер, слегка расшитый бусинами. Дырки фэшн-блогер тоже одобряет: небрежность как раз в тренде.





Стразы должны быть единственным акцентом. Например, воротничок в стразы на блузе в горох будет выглядеть безвкусно, а на белой или другой однотонной рубашке — стильно.

А что насчет мужской моды?

Илья отмечает, что здесь почти все те же тенденции, что и в женской. И показывает вещи, к которым стоит присмотреться этой осенью. Никаких мужских платьев, которые могли бы шокировать белорусскую публику. Все просто, но стильно.

Бомбер

Лучше всего цвета хаки, который в моде не первый год.

— Стиль «милитари» уже стал классикой, как бежевое пальто, — считает Илья. — Почему это актуально? Такую тенденцию диктует рынок.

Также хороши такие оттенки, как песочный, терракотовый. Очень актуальны стеганные модели, модели с нашивками. Бомбер подойдет для прогулок и неформальных встреч. Илья уверяет: эта та вещь, которая всегда будет в моде.





Альтернативой бомберам могут быть косухи. Замшевые, кожаные, обычные или перфорированные, стилизованные под питона или крокодила. Или «куртки пилота» — кожанки с меховым воротником.

Рубашка в клетку

Здесь все просто. Добавить к такой рубашке обычные темно-синие джинсы — и получится стандартный, но достаточно трендовый образ.

Если с джинсами можно сочетать любую рубашку, то выбирая вариант под пиджак нужно придерживаться классических канонов: стоящий воротник и плотная ткань.





Можно собрать многослойный верх: майка (или худи) + рубашка + бомбер. Как подсказку используйте образы, представленные на вешалках в магазине.





Джинсы с необработанным краем

Если рваные джинсы теряют свою актуальность (к тому же осенью и зимой они непрактичны), то модели со срезанным краем, «как будто по ним поезд проехался», остаются в моде.

— Рваный низ — это просто вариация. Все устают от стандартных штанов, поэтому дизайнеры ищут способы хоть немного их изменить, — добавляет Татьяна.





И предлагает модный образ, который можно собрать сразу из нескольких трендовых вещей этой осени: надеваем джинсы с клетчатой рубашкой, наверх джинсовку, а из обуви берем грубые ботинки типа альпинистских.

Чиносы

Это свободные мягкие хлопковые брюки. Такие же практичные и не выходящие из моды, как и джинсы. Цвет выбираем темно-синий, бежевый, бордовый.





Если вы часто носите костюмы, то чиносы — в сочетании с пиджаком или жилетом — помогут разбавить повседневный деловой стиль. «Есть даже чиносы со стрелками», — отмечает Илья. В таком комплекте хорошо будут смотреться туфли, брогги, лоферы.

Парка

Лучше остановиться на той, что без меха. Цвет — темно-болотный, темно-синий. Это хорошее вложение в гардероб как минимум на два года: парка будет актуальна и в следующем сезоне. Если увидите модель с отстегивающейся подкладкой, не проходите мимо. Купив такую, вы получите и парку, и доджевик одновременно.





— Но если вы постоянно носите пиджак, то надо покупать классическое пальто или длинный пуховик. Парка — это все же более повседневный вариант, — советует фэшн-блогер.

Однотонные и «рождественские» свитера

— Вот хороший свитер нейтрального и благородного серого цвета, — показывает Илья один из вариантов. — Плюс здесь есть нашивки, которые актуальны в этом сезоне.





Эксперт советует присмотреться к свитерам крупной вязки. Вырез может быть V-образным или круглым. Актуальны также гольфы, вязаные кардиганы на пуговицах.

Вязаный свитер с узором приглянулся из-за его интересной горловины. «Только к нему надо сразу купить машинку, которая чистит катышки», — смеется стилист и добавляет, что, к сожалению, катается все — и шерсть, и синтетика.





А вот популярные в народе свитера с оленями не так универсальны, как может показаться. «Если сейчас не декабрь и не канун Рождества, то такие модели не актуальны. Не надо ходить в них всю осень», — считает эксперт.

Напоследок: никаких снудов!

По словам стилистов, их время уже прошло. Этот тренд касается как девушек, так и парней. Лучше выбрать классический шарф, допустим, в синюю клетку. Шапка не обязательно должна быть из того комплекта: миксуйте! Эффектно смотрится, когда шапка более яркая, чем куртка.





И в завершении, стилисты советуют следить на трендами с умом: трендовых вещей в гардеробе должно быть 20%. Остальные 80% — база. Так проще составить модный образ и не придется через год полностью менять гардероб.





* В материале представлена одежда из следующих магазинов ТЦ"Замок": Next, Colin’s, Sister’s, Befree, Savage.

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