Жилье в долг. Под какой процент и на какой срок банки выдают кредиты на недвижимость

Сколько придется переплатить банку, если взять кредит на недвижимость, и сколько составит ежемесячный платеж? FINANCE.TUT.BY и застройщик А-100 проанализировали актуальные предложения от банков по кредитам на жилье.





Чем отличаются кредиты на недвижимость от обычных потребительских?

В отличие от обычных потребительского кредитов для оформления заема на финансирование недвижимости потребуется собственное участие в покупке. Сейчас — это 10−30% от суммы покупки в зависимости от конкретного банка.

Кроме этого нужно быть готовым к тому, что потребуется еще и дополнительное обеспечение — например, залог и поручительство.

Еще одно отличие — продолжительные сроки кредита и максимальная сумма, которую банки почти не ограничивают. Так, банки предлагают оформить кредитные договора сроком до 20 лет. Для сравнения, максимальный срок по потребительским кредитам чаще всего составляет 5 лет, а по кредитам на покупку автомобиля — 7 лет.

Отличия есть и в процентных ставках. Кредиты на недвижимость дешевле остальных — 13,5 — 15,5% годовых вместо 14−18% по потребительским.

Сколько стоят сегодня кредиты на жилье?

Кредит на 15 лет сейчас предлагают Приорбанк и Паритетбанк. Остальные банки готовы предложить оформление сроком до 20 лет.

Самый маленький установленный процент собственного участия сейчас у Белагропромбанка, Белинвестбанка и БПС-Сбербанка (зависит от способа обеспечения).

С начала года ставки на жилищные кредиты стали ниже на 6,5−12,28% и стоят сейчас 13,5−15,5% годовых. При этом у многих банков действует пониженная процентная ставка в первые годы выплат. Например, Белагропромбанк и Беларусбанк в первые два года устанавливают ставку 11,5% далее она будет составлять 14,5%, а у БПС-Сбербанка в первые два года ставка составит 12%, затем 13,5%.

Сколько придется переплатить банку?

Предположим, вам не хватает для покупки квартиры 20 тысяч долларов (условно — 40 тысяч белорусских рублей). Мы рассчитали платежи и переплату на примере кредита от БанкаБелВЭБ (самая низкая основная процентная ставка). Максимальный ежемесячный платеж для такого кредита на срок 20 лет составит примерно 634 рубля, а общая переплата — около 56 232 рублей (если погашать все в срок и по графику).

Банк, кредит Ставка,

максимальная сумма,

максимальный cрок Процент собственного участия,

обеспечение Беларусбанк,

кредит на приобретение и строительство жилья первые 2 года — 11,5%, потом 14,5%,

сумма ограничена платёжеспособностью,

до 20 лет от 25% (от 10% — при строительстве путем приобретения строительных облигаций);

поручительство физических лиц, залог недвижимого или движимого имущества и иные способы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь АСБ «Лизинг»,

Партнерская программа на готовое жилье

На строительство и приобретение квартир в ЖК «Новая Боровая», «Зелёный Бор» действуют специальные условия — 6% годовых.

Отправить заявку на квартиру от А-100 Девелопмент . Банк БелВЭБ,

«Уласная маёмасць» 13,5%,

до 70 000 руб.,

до 20 лет не менее 20%,

при кредитовании до 60% стоимости — 1−2 поручителя или залог приобретенного имущества,

выше 60% стоимости — 2 поручителя и залог приобретенного имущества Белагропромбанк,

кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство первые 2 года — 11,5%, потом 14,5% ,

до 150 000 руб.,

до 20 лет от 10%,

1−2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества Беларусбанк,

кредит на приобретение (строительство) жилья по системе стройсбережений 11,5%,

сумма ограничена платёжеспособностью,

до 20 лет от 25%,

поручительство физических лиц, залог недвижимого или движимого имущества и иные способы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь Белгазпромбанк,

«Скоро новоселье» 14,4%,

сумма ограничена платёжеспособностью,

до 20 лет минимум 20%,

залог приобретаемой недвижимости и поручительство (при необходимости) Белинвестбанк,

кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости 14,69% (есть возможность понизить дополнительным обеспечением),

минимум 10%,

до 20 лет поручительство (есть возможность добавить другие способы и тем самым понизить ставку) БПС-Сбербанк,

«Новоселье» первые 2 года — 12%, потом 13,5% (со страховкой — снижается на 0,5%),

до 150 000 USD в эквиваленте,

до 20 лет 10−30% (в зависимости от обеспечения),

поручительство или залог имущества или

имущественных прав /

гарантийный депозит Паритетбанк,

«Твоя недвижимость» 15,5%,

до 100 000 руб.,

до 15 лет минимум 30%,

до 15 000 руб. — неустойка;

до 50 000 руб. — поручительство физических лиц;

до 100 000 руб. — залог Приорбанк,

«Дружная семья» 14,5%,

до 108 000 EUR в эквиваленте,

до 15 лет минимум 20%,

залог недвижимости, поручительство близких родственников Приорбанк,

покупка под поручительство 14,5%,

до 21 000 EUR в эквиваленте,

до 15 лет минимум 20%,

поручительство супруги/супруга, родственников или надежных друзей Приорбанк,

покупка (строительство) под залог 14,5%,

до 108 000 EUR в эквиваленте,

до 15 лет минимум 20%,

залог недвижимости

Банк, кредит Ставка,

максимальная сумма,

максимальный cрок Процент собственного участия,

обеспечение Беларусбанк,

кредит на приобретение и строительство жилья первые 2 года — 12%, потом 11,5%,

сумма ограничена платёжеспособностью,

до 20 лет от 25% (от 10% — при строительстве путем приобретения строительных облигаций);

поручительство физических лиц, залог недвижимого или движимого имущества и иные способы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь АСБ «Лизинг»,

Партнерская программа на готовое жилье

На строительство и приобретение квартир в ЖК «Новая Боровая», «Зелёный Бор» и «Пирс» действуют специальные условия — ставка рефинансирования минус 5.5% в первый год (сейчас это 6%) и ставка рефинансирования +2% со второго года.

Отправить заявку на квартиру от А-100 Девелопмент Банк БелВЭБ,

«Уласная маёмасць» 13,5%,

до 70 000 руб.,

до 20 лет не менее 20%,

при кредитовании до 60% стоимости — 1−2 поручителя или залог приобретенного имущества,

выше 60% стоимости — 2 поручителя и залог приобретенного имущества Белагропромбанк,

кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство первые 2 года — 11,5%, потом 14,5% ,

до 150 000 руб.,

до 20 лет от 10%,

1−2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества Беларусбанк,

кредит на приобретение (строительство) жилья по системе стройсбережений 11,5%,

сумма ограничена платёжеспособностью,

до 20 лет от 25%,

поручительство физических лиц, залог недвижимого или движимого имущества и иные способы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь Белгазпромбанк,

«Скоро новоселье» 14,4%,

сумма ограничена платёжеспособностью,

до 20 лет минимум 20%,

залог приобретаемой недвижимости и поручительство (при необходимости) Белинвестбанк,

кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости 14,69% (есть возможность понизить дополнительным обеспечением),

сумма ограничена платёжеспособностью

до 20 лет минимум 10%,

поручительство (есть возможность добавить другие способы и тем самым понизить ставку) БПС-Сбербанк,

«Новоселье» первые 2 года — 12%, потом 14,5% (со страховкой — снижается на 0,5%),

до 150 000 USD в эквиваленте,

до 20 лет 10−30% (в зависимости от обеспечения),

поручительство или залог имущества или

имущественных прав /

гарантийный депозит Паритетбанк,

«Твоя недвижимость» 15,5%,

до 100 000 руб.,

до 15 лет минимум 30%,

до 15 000 руб. — неустойка;

до 50 000 руб. — поручительство физических лиц;

до 100 000 руб. — залог Приорбанк,

«Дружная семья» 14,5%,

до 108 000 EUR в эквиваленте,

до 15 лет минимум 20%,

залог недвижимости, поручительство близких родственников Приорбанк,

покупка под поручительство 14,5%,

до 21 000 EUR в эквиваленте,

до 15 лет минимум 20%,

поручительство супруги/супруга, родственников или надежных друзей Приорбанк,

покупка (строительство) под залог 14,5%,

до 108 000 EUR в эквиваленте,

до 15 лет минимум 20%,

залог недвижимости

Партнер проекта:



Группа компаний «А-100 Девелопмент» 12 лет успешно работает на рынке недвижимости Беларуси. Сейчас компания предлагает специальные условия приобретения готовых квартир в жилых районах «Новая Боровая» и «Зеленый Бор» — 6% годовых, что является самым низким показателем на белорусском рынке.

Примечание: мы рассматривали кредиты на покупку и строительство жилой недвижимости за исключением льготных кредитов.