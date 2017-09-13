Жилье в долг. Под какой процент и на какой срок банки выдают кредиты на недвижимость

Сколько придется переплатить банку, если взять кредит на недвижимость, и сколько составит ежемесячный платеж? FINANCE.TUT.BY и застройщик А-100 проанализировали актуальные предложения от банков по кредитам на жилье.
Чем отличаются кредиты на недвижимость от обычных потребительских?
В отличие от обычных потребительского кредитов для оформления заема на финансирование недвижимости потребуется собственное участие в покупке. Сейчас — это 10−30% от суммы покупки в зависимости от конкретного банка.
Кроме этого нужно быть готовым к тому, что потребуется еще и дополнительное обеспечение — например, залог и поручительство.
Еще одно отличие — продолжительные сроки кредита и максимальная сумма, которую банки почти не ограничивают. Так, банки предлагают оформить кредитные договора сроком до 20 лет. Для сравнения, максимальный срок по потребительским кредитам чаще всего составляет 5 лет, а по кредитам на покупку автомобиля — 7 лет.
Отличия есть и в процентных ставках. Кредиты на недвижимость дешевле остальных — 13,5 — 15,5% годовых вместо 14−18% по потребительским.
Сколько стоят сегодня кредиты на жилье?
Кредит на 15 лет сейчас предлагают Приорбанк и Паритетбанк. Остальные банки готовы предложить оформление сроком до 20 лет.
Самый маленький установленный процент собственного участия сейчас у Белагропромбанка, Белинвестбанка и БПС-Сбербанка (зависит от способа обеспечения).
С начала года ставки на жилищные кредиты стали ниже на 6,5−12,28% и стоят сейчас 13,5−15,5% годовых. При этом у многих банков действует пониженная процентная ставка в первые годы выплат. Например, Белагропромбанк и Беларусбанк в первые два года устанавливают ставку 11,5% далее она будет составлять 14,5%, а у БПС-Сбербанка в первые два года ставка составит 12%, затем 13,5%.
Сколько придется переплатить банку?
Предположим, вам не хватает для покупки квартиры 20 тысяч долларов (условно — 40 тысяч белорусских рублей). Мы рассчитали платежи и переплату на примере кредита от БанкаБелВЭБ (самая низкая основная процентная ставка). Максимальный ежемесячный платеж для такого кредита на срок 20 лет составит примерно 634 рубля, а общая переплата — около 56 232 рублей (если погашать все в срок и по графику).
Банк, кредит
Ставка, максимальная сумма,
максимальный cрок
Процент собственного участия,
обеспечение
Беларусбанк,
кредит на приобретение и строительство жилья
первые 2 года — 11,5%, потом 14,5%,
сумма ограничена платёжеспособностью,
до 20 лет
от 25% (от 10% — при строительстве путем приобретения строительных облигаций);
поручительство физических лиц, залог недвижимого или движимого имущества и иные способы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь
АСБ «Лизинг»,
Партнерская программа на готовое жилье
не менее 20%,
при кредитовании до 60% стоимости — 1−2 поручителя или залог приобретенного имущества,
выше 60% стоимости — 2 поручителя и залог приобретенного имущества
Белагропромбанк,
кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство
первые 2 года — 11,5%, потом 14,5% ,
до 150 000 руб.,
до 20 лет
от 10%,
1−2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества
Беларусбанк,
кредит на приобретение (строительство) жилья по системе стройсбережений
11,5%,
сумма ограничена платёжеспособностью,
до 20 лет
от 25%,
поручительство физических лиц, залог недвижимого или движимого имущества и иные способы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь
Белгазпромбанк,
«Скоро новоселье»
14,4%,
сумма ограничена платёжеспособностью,
до 20 лет
минимум 20%,
залог приобретаемой недвижимости и поручительство (при необходимости)
Белинвестбанк,
кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости
14,69% (есть возможность понизить дополнительным обеспечением),
минимум 10%,
до 20 лет
поручительство (есть возможность добавить другие способы и тем самым понизить ставку)
БПС-Сбербанк,
«Новоселье»
первые 2 года — 12%, потом 13,5% (со страховкой — снижается на 0,5%),
до 150 000 USD в эквиваленте,
до 20 лет
10−30% (в зависимости от обеспечения),
поручительство или залог имущества или
имущественных прав /
гарантийный депозит
Паритетбанк,
«Твоя недвижимость»
15,5%,
до 100 000 руб.,
до 15 лет
минимум 30%,
до 15 000 руб. — неустойка;
до 50 000 руб. — поручительство физических лиц;
до 100 000 руб. — залог
Приорбанк,
«Дружная семья»
14,5%,
до 108 000 EUR в эквиваленте,
до 15 лет
минимум 20%,
залог недвижимости, поручительство близких родственников
Приорбанк,
покупка под поручительство
14,5%,
до 21 000 EUR в эквиваленте,
до 15 лет
минимум 20%,
поручительство супруги/супруга, родственников или надежных друзей
Приорбанк,
покупка (строительство) под залог
14,5%,
до 108 000 EUR в эквиваленте,
до 15 лет
минимум 20%,
залог недвижимости
Банк, кредит
Ставка, максимальная сумма,
максимальный cрок
Процент собственного участия,
обеспечение
Беларусбанк,
кредит на приобретение и строительство жилья
первые 2 года — 12%, потом 11,5%,
сумма ограничена платёжеспособностью,
до 20 лет
от 25% (от 10% — при строительстве путем приобретения строительных облигаций);
поручительство физических лиц, залог недвижимого или движимого имущества и иные способы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь
АСБ «Лизинг»,
Партнерская программа на готовое жилье
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Банк БелВЭБ,
«Уласная маёмасць»
13,5%,
до 70 000 руб.,
до 20 лет
не менее 20%,
при кредитовании до 60% стоимости — 1−2 поручителя или залог приобретенного имущества,
выше 60% стоимости — 2 поручителя и залог приобретенного имущества
Белагропромбанк,
кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство
первые 2 года — 11,5%, потом 14,5% ,
до 150 000 руб.,
до 20 лет
от 10%,
1−2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества
Беларусбанк,
кредит на приобретение (строительство) жилья по системе стройсбережений
11,5%,
сумма ограничена платёжеспособностью,
до 20 лет
от 25%,
поручительство физических лиц, залог недвижимого или движимого имущества и иные способы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь
Белгазпромбанк,
«Скоро новоселье»
14,4%,
сумма ограничена платёжеспособностью,
до 20 лет
минимум 20%,
залог приобретаемой недвижимости и поручительство (при необходимости)
Белинвестбанк,
кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости
14,69% (есть возможность понизить дополнительным обеспечением),
сумма ограничена платёжеспособностью
до 20 лет
минимум 10%,
поручительство (есть возможность добавить другие способы и тем самым понизить ставку)
БПС-Сбербанк,
«Новоселье»
первые 2 года — 12%, потом 14,5% (со страховкой — снижается на 0,5%),
до 150 000 USD в эквиваленте,
до 20 лет
10−30% (в зависимости от обеспечения),
поручительство или залог имущества или
имущественных прав /
гарантийный депозит
Паритетбанк,
«Твоя недвижимость»
15,5%,
до 100 000 руб.,
до 15 лет
минимум 30%,
до 15 000 руб. — неустойка;
до 50 000 руб. — поручительство физических лиц;
до 100 000 руб. — залог
Приорбанк,
«Дружная семья»
14,5%,
до 108 000 EUR в эквиваленте,
до 15 лет
минимум 20%,
залог недвижимости, поручительство близких родственников
Приорбанк,
покупка под поручительство
14,5%,
до 21 000 EUR в эквиваленте,
до 15 лет
минимум 20%,
поручительство супруги/супруга, родственников или надежных друзей
Приорбанк,
покупка (строительство) под залог
14,5%,
до 108 000 EUR в эквиваленте,
до 15 лет
минимум 20%,
залог недвижимости
Партнер проекта: Группа компаний «А-100 Девелопмент» 12 лет успешно работает на рынке недвижимости Беларуси. Сейчас компания предлагает специальные условия приобретения готовых квартир в жилых районах «Новая Боровая» и «Зеленый Бор» — 6% годовых, что является самым низким показателем на белорусском рынке.
Примечание: мы рассматривали кредиты на покупку и строительство жилой недвижимости за исключением льготных кредитов.
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