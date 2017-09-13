Министерство внутренней безопасности (МВБ) США призвало все государственные учреждения страны в течение 90 дней удалить любые продукты антивирусной компании «Лаборатория Касперского». Об этом пишет lenta.ru.



Евгений Касперский Фото: Сергей Гунеев

Согласно сообщению, госучреждения должны в течение 30 дней выявить, какие продукты компании используются в офисах, и в течение 60 дней разработать план по их удалению.

В качестве причины министерство указывает риски информационной безопасности. Данные компьютеров с установленными программами «Лаборатории Касперского» могут быть использованы для кибератак злоумышленников, говорится в заявлении.

«Департамент обеспокоен связью между некоторыми сотрудниками "Касперского" и российской разведкой и другими государственными органами, а также требованиями российского законодательства, которые позволяют российским спецслужбам запрашивать или привлекать помощь от "Касперского" и перехватывать коммуникации, проходящие через российские сети», — отметили представители ведомства.

В российской компании сразу же отреагировали на заявление МВБ:

«"Лаборатория Касперского" никогда не помогала и не будет помогать правительству ни из одного государства мира в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве. Мы разочарованы, что частная компания может считаться виновной без доказательств, под давлением текущей геополитической ситуации», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что не было предоставлено никаких доказательств о причастности компании к шпионажу, а «все обвинения основываются на ложных утверждениях и некорректных выводах, включая претензии к законодательному регулированию России, которое якобы может влиять на компанию, и заявления по поводу политических рисков».

Также в «Лаборатории Касперского» указали, что продолжат работу с МВБ США, так как компания уверена, что дальнейшее расследование подтвердит необоснованность предъявленных обвинений.