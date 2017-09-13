Оксимирон выпустил первый за почти два года трек

Сегодня российский рэпер Оксимирон выпустил первый после долгого перерыва трек «Биполярочка». Аудио уже появилось на странице артиста Вконтакте.

— Так долго ничего не выпускал, что забыл, как и куда заливать. Так что рассчитываю на народных умельцев, — написал Оксимирон на в соцсети.

Напомним, что в ноябре-декабре рэпер планирует масштабный стадионный тур. Планируется в том числе и концерт в Минске — 23 декабря в 19.00 во Дворце спорта.

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