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Оксимирон выпустил первый за почти два года трек

14.09.2017 09:54 — Разное | Tut.by  
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Сегодня российский рэпер Оксимирон выпустил первый после долгого перерыва трек «Биполярочка». Аудио уже появилось на странице артиста Вконтакте.

— Так долго ничего не выпускал, что забыл, как и куда заливать. Так что рассчитываю на народных умельцев, — написал Оксимирон на в соцсети.

 

Напомним, что в ноябре-декабре рэпер планирует масштабный стадионный тур. Планируется в том числе и концерт в Минске — 23 декабря в 19.00 во Дворце спорта.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня Оксимирон выпустил первый после долгого перерыва трек

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