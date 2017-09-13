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Оксимирон выпустил первый за почти два года трек
Сегодня российский рэпер Оксимирон выпустил первый после долгого перерыва трек «Биполярочка». Аудио уже появилось на странице артиста Вконтакте.
— Так долго ничего не выпускал, что забыл, как и куда заливать. Так что рассчитываю на народных умельцев, — написал Оксимирон на в соцсети.
Напомним, что в ноябре-декабре рэпер планирует масштабный стадионный тур. Планируется в том числе и
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Сегодня Оксимирон выпустил первый после долгого перерыва трек
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