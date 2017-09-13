Прощай, FJ Cruiser! Toyota окончательно прощается с культовым внедорожником

О прекращении выпуска рамного внедорожника FJ Cruiser японцы объявили еще четыре года назад, на рынках Австралии и Ближнего Востока модель задержалась до лета 2016 года, но у себя на родине она никак не хочет «уходить в отставку»!





Но теперь Toyota объявила о завершении производства FJ Cruiser и для японского рынка — своего рода «лебединой песней» внедорожника станет «прощальная» версия Final Edition, которая, по неподтвержденной пока информации, разойдется тиражом 200 единиц.





Внедорожники спецсерии получат окрашенный в песочный цвет кузов (в этот же цвет окрасят и крышу, которая у стандартной версии выполнена в другом колере), обвес из черного глянцевого пластика и 20-дюймовые алюминиевые колесные диски оригинального дизайна. Силовой агрегат остался без изменений — это бензиновый атмосферный мотор V6 объемом 4 л (276 лошадиных сил) в комбинации с 5-ступенчатым «автоматом» и подключаемым полным приводом.





У японских дилеров «прощальная» версия FJ Cruiser, выпускавшегося с 2006 года без особых изменений, появится в октябре по цене 3.492.720 иен (около 31 700 долларов по курсу). Не исключено, что FJ Cruiser со временем все же получит преемника, созданного по мотивам концепта FT-4X , представленного минувшей весной.