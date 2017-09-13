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Из-за строительства второй взлетной полосы в Национальном аэропорту площадь Минска увеличится
Проект о включении в черту Минска 158 гектаров земли Смолевичского района Миноблисполком вынес на общественное обсуждение.
«Изменение административно-территориальных границ Смолевичского района производится путем включения в городскую черту города Минска земельных участков общей площадью 158 гектаров, в том числе 64 гектара земель Государственного лесохозяйственного учреждения „Смолевичский лесхоз“ и 94 гектара земель иностранного частного унитарного сельскохозяйственного предприятия „Штотц Агро-Сервис“, входящих в состав Заболотского, Драчковского и Пекалинского сельсоветов Смолевичского района Минской области», — говорится на сайте Миноблисполкома.
Главный архитектор Минской области Вадим Николаенко пояснил, откуда возникла такая необходимость:
— Национальный аэропорт Минск, который входит в черту столицы, сейчас проходит плановую реконструкцию. В частности идет
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Проект о включении в черту Минска 158 гектаров земли Смолевичского района Миноблисполком вынес на общественное обсуждение.
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