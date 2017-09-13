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Из-за строительства второй взлетной полосы в Национальном аэропорту площадь Минска увеличится

14.09.2017 10:09 — Разное | Tut.by  
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Проект о включении в черту Минска 158 гектаров земли Смолевичского района Миноблисполком вынес на общественное обсуждение.


«Изменение административно-территориальных границ Смолевичского района производится путем включения в городскую черту города Минска земельных участков общей площадью 158 гектаров, в том числе 64 гектара земель Государственного лесохозяйственного учреждения „Смолевичский лесхоз“ и 94 гектара земель иностранного частного унитарного сельскохозяйственного предприятия „Штотц Агро-Сервис“, входящих в состав Заболотского, Драчковского и Пекалинского сельсоветов Смолевичского района Минской области», — говорится на сайте Миноблисполкома.

Главный архитектор Минской области Вадим Николаенко пояснил, откуда возникла такая необходимость:

— Национальный аэропорт Минск, который входит в черту столицы, сейчас проходит плановую реконструкцию. В частности идет строительство второй взлетно-посадочной полосы, под которую, естественно, планируется расширение аэропорта. Вот эти дополнительные земли «дорезаются» городу.

Мнения жителей Смолевичского района принимаются в письменной форме по адресу: г. Минск, ул. Энгельса, 4, а также в электронной форме на адрес: oblzemkadastr@minsk-region.gov.by в глобальной компьютерной сети Интернет.

Поступившие мнения граждан регистрируются и рассматриваются облисполкомом и Советом депутатов. Учет мнения граждан будет осуществляться в течение месяца с 19 сентября по 19 октября 2017 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Проект о включении в черту Минска 158 гектаров земли Смолевичского района Миноблисполком вынес на общественное обсуждение.

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