﻿ 1,5 миллиона просмотров за сутки: в новом клипе Лана Дель Рей влюбляется в блондина. 21.by
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1,5 миллиона просмотров за сутки: в новом клипе Лана Дель Рей влюбляется в блондина

14.09.2017 10:18 — Разное | Tut.by  
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Лана Дель Рей выпустила новый клип на композицию White Mustang. Видео, размещенное на YouTube-канале американской певицы, за сутки набрало почти 1,5 миллиона просмотров.


Песня клипа вошла в новый альбом исполнительницы под названием Lust for Life, презентация которого прошла в июле этого года.

По сюжету клипа, героиня Дель Рей влюбляется в длинноволосого блондина. Однако судя по финалу, развязка у этой любовной истории не получает счастливого конца.

Ранее AFISHA.TUT.BY рассказывала, в феврале этого года Lana Del Rey выпустила новый клип на композицию Love, которая вышла синглом незадолго до этого. Видео на песню «Love» стало первым за 16 месяцев.

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает 3 абонемента на любые 3 концерта XII Международного фестиваля Юрия Башмета в Минске.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
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Видео за сутки набрало почти 1,5 миллиона просмотров на YouTube.

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