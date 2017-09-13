1,5 миллиона просмотров за сутки: в новом клипе Лана Дель Рей влюбляется в блондина

Лана Дель Рей выпустила новый клип на композицию White Mustang. Видео, размещенное на YouTube-канале американской певицы, за сутки набрало почти 1,5 миллиона просмотров.





Песня клипа вошла в новый альбом исполнительницы под названием Lust for Life, презентация которого прошла в июле этого года.

По сюжету клипа, героиня Дель Рей влюбляется в длинноволосого блондина. Однако судя по финалу, развязка у этой любовной истории не получает счастливого конца.

Ранее AFISHA.TUT.BY рассказывала , в феврале этого года Lana Del Rey выпустила новый клип на композицию Love, которая вышла синглом незадолго до этого. Видео на песню «Love» стало первым за 16 месяцев.

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