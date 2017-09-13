Белорусы снова кладут деньги на рублевые депозиты и снимают с валютных

В августе в Беларуси номинально выросли рублевые вклады, а депозиты в валюте снизились. Об этом свидетельствует августовская статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

За август, по данным Нацбанка, депозиты в белорусских рублях выросли на 17,1 миллиона рублей. На 1 сентября их сумма составила 3,241 миллиарда рублей.

Валютные депозиты в августе уменьшились на 800 тысяч долларов и составили на начало сентября 6 миллиардов 806 миллионов долларов.

Напомним, белорусы в августе валюты">активизировали продажу наличной валюты: она выросла на 8,1% по сравнению с июлем до 676,7 млн долларов. Однако пока одни сдавали валюту, в том числе готовясь к началу учебного года, у части белорусов продолжался отпускной сезон, так что покупка также выросла на 3,3% до максимального в нынешнем году уровня, 478,6 млн долларов. При этом уже девятнадцать месяцев население остается чистым продавцом наличной валюты, сообщается в материалах Нацбанка Беларуси.