﻿ Белорусы снова кладут деньги на рублевые депозиты и снимают с валютных. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы снова кладут деньги на рублевые депозиты и снимают с валютных

14.09.2017 10:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В августе в Беларуси номинально выросли рублевые вклады, а депозиты в валюте снизились. Об этом свидетельствует августовская статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

За август, по данным Нацбанка, депозиты в белорусских рублях выросли на 17,1 миллиона рублей. На 1 сентября их сумма составила 3,241 миллиарда рублей.

Валютные депозиты в августе уменьшились на 800 тысяч долларов и составили на начало сентября 6 миллиардов 806 миллионов долларов.

Напомним, белорусы в августе валюты">активизировали продажу наличной валюты: она выросла на 8,1% по сравнению с июлем до 676,7 млн долларов. Однако пока одни сдавали валюту, в том числе готовясь к началу учебного года, у части белорусов продолжался отпускной сезон, так что покупка также выросла на 3,3% до максимального в нынешнем году уровня, 478,6 млн долларов. При этом уже девятнадцать месяцев население остается чистым продавцом наличной валюты, сообщается в материалах Нацбанка Беларуси.

Читайте также
Сколько денег из России присылают домой белорусские гастарбайтеры
В Нацбанке пояснили, почему замедлилась годовая инфляция
 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В августе в Беларуси номинально выросли рублевые вклады, а депозиты в валюте снизились.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Ищенко: бегство Порошенко и раздел Украины возможны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика