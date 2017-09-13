В Минске водитель Peugeot уснул за рулем и врезался в рейсовый автобус

Водитель легковушки получил травмы в ДТП с рейсовым автобусом в Минске. Об этом сообщили в столичной ГАИ.





Авария произошла 14 сентября, около 09.50. Водитель Peugeot ехал по улице Казимировской, по предварительной информации, он уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус.





В результате ДТП водитель Peugeot получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.