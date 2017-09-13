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В Минске водитель Peugeot уснул за рулем и врезался в рейсовый автобус

14.09.2017 10:51 — Разное | Tut.by  
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Водитель легковушки получил травмы в ДТП с рейсовым автобусом в Минске. Об этом сообщили в столичной ГАИ.


Авария произошла 14 сентября, около 09.50. Водитель Peugeot ехал по улице Казимировской, по предварительной информации, он уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус.


В результате ДТП водитель Peugeot получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 14 сентября, около 09.50, на улице Казимировской.

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