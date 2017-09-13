Где в Витебске выгодней снимать жилье: цены, рейтинг по районам, лайфхаки

Мы проанализировали объявления о сдаче жилья на нескольких ресурсах, где можно увидеть самые свежие предложения, оценить квартиру по фото, «отсеять» агентов и сравнить цены по районам города. В связи с началом учебного года и приближающимися сессиями у заочников отдельно изучили варианты вблизи учебных заведений.





Средняя цена за комнату — 100 рублей

Предполагается, что самый бюджетный вариант — снять комнату. Что ж, если уж во всем экономить, то обратите внимание на периферийные районы. Здесь встречаются предложения за 75 и 90 рублей в месяц. Но в основном хозяева просят за свои комнаты 100 рублей. И это в целом совпадает с желаниями потенциальных съемщиков в объявлениях в разделе «сниму».

Если поискать без спешки, то можно заключить более выгодную сделку — например, найти комнату поближе к центру за 90 или 95 рублей в месяц. Но в целом средняя планка стоимости комнат в центральной части Витебска повыше — около 130−150 рублей.



Фото: Дмитрий Станич

Аренда квартир: за «однушку» на окраине просят и полтысячи рублей

Цены в объявлениях на аренду 1-комнатных квартир начинаются от 120 рублей. Такое жилье сдают на улице Ленина, возле СШ № 31 на Московском проспекте, парочка вариантов — даже вблизи университетов.

При этом, напомним, комнаты в «двушках» и «трешках» с соседями или хозяевами сдают дороже — за 130−150 рублей. Судя по всему, это особенность витебского рынка недвижимости.

Однако чаще всего «однушки» в центре сдают уже по 200−230 рублей. Диапазон цен в других частях города довольно широк: от 150 до 240 рублей в месяц. Фокус с экономией за счет выбора жилья на периферии уже пройдет с меньшей вероятностью: здесь некоторые хозяева за свои квартиры выставляют ценник от 150 до 500−700 (!) рублей.

Самое частое объявление о сдаче 2-комнатной квартиры — с ценником в 300 рублей в месяц. Встречаются варианты и дешевле — за 190−200 рублей не в центре и 145 — на окраине. Но чем выше требования арендатора, тем больше придется заплатить. В целом — этот вариант обойдется чуть выше средней цены за «однушку».

Объявлений о сдаче в аренду 3-комнатных квартир значительно меньше. Нижняя планка цен колеблется в районе 200−250 рублей, а верхняя доходит до 600−675 рублей. Но найти «трешку» по цене «двушки» все-таки можно.

Комментарии съемщиков:

Анастасия, 26 лет, менеджер: «Снимаем 2-комнатную квартиру уже почти год в новом микрорайоне. Дом тоже новый. Квартира была полностью меблирована: кухня, ванная, комнаты, есть вся бытовая техника и интернет. Жилье нам обходится в 250 рублей в месяц плюс оплата коммуналки. Возникла проблема замены крана, но хозяева согласились, что его ремонт войдет в счет оплаты за жилье. Квартирой довольны, но после предыдущих съемщиков пришлось тщательно ее убирать. Мы искали замену этому варианту. Но арендодатели нередко запрашивают за „бабушкины“ квартиры цену жилья с евроремонтом».

Станислава: «Квартиру нашла через знакомых. Живем в ней больше года вместе с молодым человеком. Из трех комнат мы пользуемся только двумя (еще одна закрыта, там вещи хозяев). Платим около 230 рублей в месяц и за коммунальные услуги. В квартире есть мебель и вся необходимая техника. Первый этаж, но у нас просторный крытый балкон. Спальный район, но рядом вся инфраструктура, большой торговый центр».



Фото: pixabay.com

Студенческие лайфхаки: квартира вскладчину и комната «по знакомству»

Для первокурсников родители нередко ищут жилье поближе к учебному заведению. Судя по объявлениям, за «однушку» рядом с вузом нужно приготовить от 120 до 300 рублей, за «двушку» — от 200 до 300 рублей.

Кажется, арендодатели понимают, что ко второму курсу студенты научатся пользоваться общественным транспортом и без труда доберутся до своего вуза и из других точек города, поэтому стараются хоть немного, но завысить ценник за свое жилье.

Известный лайфхак у студентов — снять квартиру для проживания нескольких человек. Однако здесь важно в договоре аренды прописывать как можно больше нюансов, чтобы не столкнуться с жадностью хозяина.

Комментарий съемщика:

— Снимали втроем 3-комнатную квартиру напротив университета. Хозяин «дурил» нас на коммуналке: чеки не предъявлял. Хотя договаривались, что будем платить по 80 рублей с человека в месяц и за коммуналку. В итоге переехали в другую квартиру по объявлению.

Другой вариант экономной аренды жилья — проживание с хозяйкой. Обычно это пенсионерки, которые хотят скрасить одиночество и заодно заработать дополнительную копейку в свой щедрый «фонд подарков для детей и внуков». Но такую «бабушку» еще нужно знать или знать людей, которые помогут на нее «выйти».

Комментарий съемщика:

Галина, выпускница вуза: «Мне очень повезло найти такой вариант по рекомендации знакомых. Это экономило мой бюджет — 50 рублей за все про все. Не стоит рассчитывать в таком случае на какие-то идеальные условия, хотя ничего плохого сказать не могу — в жилье с хозяйкой есть свои плюсы и минусы».

Если же знакомой «бабушки» не нашлось, то, судя по объявлениям, проживание с соседями и хозяйкой вблизи учебного заведения выльется в сумму от 90 до 150 рублей в месяц.

Проанализировав цены на жилье и варианты предложений без посредников на популярных ресурсах, делаем вывод, что снять бюджетное жилье в Витебске можно начиная от 75−120 рублей в месяц. Но чаще всего люди платят за арендную квартиру 200−300 рублей.