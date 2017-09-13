Белорусский защитник американского происхождения Ник Бэйлен, выступающий за челябинский «Трактор», подрался с форвардом московского «Динамо» Даниилом Тарасовым.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Бэйлену не понравилась настойчивость, с которой Тарасов, лез на ворота «Трактора», и в итоге он решил наказать слишком настырного форварда.

Матч завершился победой «Трактора» со счетом 4:1. Ник Бэйлен сделал голевую передачу.

Отметим, что это не первый случай, когда невысокий защитник ввязывается в драку с превосходящим его по габаритам соперника. Еще во времена выступления за минское «Динамо» Бэйлен подрался с форвардом «Витязя» Робертом Коусалом. И также был успешен.