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Ник Бэйлен подрался в матче КХЛ с хоккеистом московского "Динамо"

14.09.2017 11:01 — Разное | Tut.by  
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Белорусский защитник американского происхождения Ник Бэйлен, выступающий за челябинский «Трактор», подрался с форвардом московского «Динамо» Даниилом Тарасовым.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Бэйлену не понравилась настойчивость, с которой Тарасов, лез на ворота «Трактора», и в итоге он решил наказать слишком настырного форварда.

Матч завершился победой «Трактора» со счетом 4:1. Ник Бэйлен сделал голевую передачу.

Отметим, что это не первый случай, когда невысокий защитник ввязывается в драку с превосходящим его по габаритам соперника. Еще во времена выступления за минское «Динамо» Бэйлен подрался с форвардом «Витязя» Робертом Коусалом. И также был успешен.

 
 
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Белорусский защитник американского происхождения Ник Бэйлен, выступающий за челябинский "Трактор", подрался с форвардом московского "Динамо" Даниилом Тарасовым.

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