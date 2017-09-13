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Россия по тревоге подняла танковую армию для переброски в Беларусь

14.09.2017 11:10 — Разное | Tut.by  
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Минобороны России опубликовало видео с начала учений «Запад -2017». На кадрах можно увидеть поднятие по тревоге бронетанковых подразделений российской армии, а также приведение в боевую готовность войск ПВО и ВКС.

Видео: Миноброны России


Учения начались с того, что личный состав соединения 1-ой гвардейской танковой армии, дислоцированной в Подмосковье со штатным вооружением и техникой совершил марш на железнодорожную станцию, после чего воинским эшелоном в течение суток будет переброшен в район проведения учений на территорию Беларуси, сообщают РИА «Новости».

Российским танкистам совместно с белорусскими коллегами предстоит отработать вопросы взаимодействия и всестороннего обеспечения войск, современные подходы боевого применения подразделений при ведении борьбы с НВФ и диверсантами противника.

Учения «Запад-2017» будут проводиться в два этапа в период с 14 по 20 сентября на территории двух стран под общим руководством начальников генштабов ВС России и Беларуси. В маневрах принимают участие 12,7 тысячи военнослужащих двух стран: около 7200 человек от белорусской и 5500 — российской, до 70 самолетов и вертолетов. Задействовано 680 единиц боевой техники, в том числе 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, 10 боевых кораблей.

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На кадрах можно увидеть, как бронетанковые подразделения российской армии, приведение в боевую готовность войск ПВО и ВКС.

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