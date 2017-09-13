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Россия по тревоге подняла танковую армию для переброски в Беларусь
Минобороны России опубликовало видео с начала учений «Запад -2017». На кадрах можно увидеть поднятие по тревоге бронетанковых подразделений российской армии, а также приведение в боевую готовность войск ПВО и ВКС.
Видео: Миноброны России
Учения начались с того, что личный состав соединения 1-ой гвардейской танковой армии, дислоцированной в Подмосковье со штатным вооружением и техникой совершил марш на железнодорожную станцию, после чего воинским эшелоном в течение суток будет переброшен в район проведения учений на территорию Беларуси,
Российским танкистам совместно с белорусскими коллегами предстоит отработать вопросы взаимодействия и всестороннего обеспечения войск, современные подходы боевого применения подразделений при ведении борьбы с НВФ и диверсантами противника.
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На кадрах можно увидеть, как бронетанковые подразделения российской армии, приведение в боевую готовность войск ПВО и ВКС.
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