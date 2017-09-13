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В Беларуси появятся встроенные SIM-карты: что это такое и в чем их удобство
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Что такое встроенная SIM-карта?
eSIM (embedded SIM, встроенный модуль идентификации абонента) — это полный отказ от какого-либо чипа. Вместо этого вся информация хранится непосредственно в самом мобильном устройстве и загружается на него удаленно.
Вместо того, чтобы переставлять SIM-карты, пользователь загружает разные профили «симок». Такой формат упрощает конструкцию устройств: не нужно делать отдельный слот для SIM-карты, а значит, проще обеспечить пыле- и влагозащиту, а также сделать корпус тоньше. Это удобно для различных портативных устройств вроде умных часов, фитнес-трекеров или всевозможных датчиков: они не завязаны на смартфон или сеть Wi-Fi и могут существовать автономно.
В прошлом году смарт-часы с поддержкой eSIM анонсировала Samsung (Gear S2 3G), в этом году ее поддержала Apple,
Это позволяет звонить с них, например, на пробежке, оставив смартфон дома. При этом на часах будет использоваться тот же телефонный номер, что и на основном гаджете. Это очень удобно.
Когда eSIM появятся в Беларуси?
Вот что пояснили нам в velcom:
— Технология eSIM, которая используется, например, в новых Apple Watch, сейчас доступна только в странах Южной и Северной Америки, а также части Европы (порядка 10 стран).
В настоящее время холдинг Austria Telecom Group, в состав которого входит velcom, также работает над проектом eSIM. Тем не менее, распространение этого решения на рынок нашей страны зависит как от действующего законодательства, так и от ситуации на рынке.
— Мы уже изучаем вопрос и работаем над тем, чтобы новые девайсы смогли работать с использованием eSIM в сети МТС. Для нас это интересный вызов, новая возможность внедрить трендовую и инновационную технологию. Сроки реализации зависят от коммуникации с Apple, Samsung и другими производителями аналогичных гаджетов. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы реализовать этот проект как можно скорее, — ответили нам в пресс-службе МТС.
В life:) нам рассказали, что на данный момент у них нет конкретных планов и сроков реализации eSIM.
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Об этом нам рассказали на презентации дата-центра velcom.
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