В Беларуси появятся встроенные SIM-карты: что это такое и в чем их удобство

На презентации крупнейшего в Беларуси дата-центра представитель velcom рассказал, что оператор в будущем планирует запустить встроенные SIM-карты (eSIM). Мы решили выяснить подробности у всех трех белорусских операторов.





Что такое встроенная SIM-карта?

eSIM (embedded SIM, встроенный модуль идентификации абонента) — это полный отказ от какого-либо чипа. Вместо этого вся информация хранится непосредственно в самом мобильном устройстве и загружается на него удаленно.

Вместо того, чтобы переставлять SIM-карты, пользователь загружает разные профили «симок». Такой формат упрощает конструкцию устройств: не нужно делать отдельный слот для SIM-карты, а значит, проще обеспечить пыле- и влагозащиту, а также сделать корпус тоньше. Это удобно для различных портативных устройств вроде умных часов, фитнес-трекеров или всевозможных датчиков: они не завязаны на смартфон или сеть Wi-Fi и могут существовать автономно.





В прошлом году смарт-часы с поддержкой eSIM анонсировала Samsung (Gear S2 3G), в этом году ее поддержала Apple, выпустив Watch Series 3 с поддержкой данной технологии.

Это позволяет звонить с них, например, на пробежке, оставив смартфон дома. При этом на часах будет использоваться тот же телефонный номер, что и на основном гаджете. Это очень удобно.





Когда eSIM появятся в Беларуси?

Вот что пояснили нам в velcom:

— Технология eSIM, которая используется, например, в новых Apple Watch, сейчас доступна только в странах Южной и Северной Америки, а также части Европы (порядка 10 стран).

В настоящее время холдинг Austria Telecom Group, в состав которого входит velcom, также работает над проектом eSIM. Тем не менее, распространение этого решения на рынок нашей страны зависит как от действующего законодательства, так и от ситуации на рынке.

— Мы уже изучаем вопрос и работаем над тем, чтобы новые девайсы смогли работать с использованием eSIM в сети МТС. Для нас это интересный вызов, новая возможность внедрить трендовую и инновационную технологию. Сроки реализации зависят от коммуникации с Apple, Samsung и другими производителями аналогичных гаджетов. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы реализовать этот проект как можно скорее, — ответили нам в пресс-службе МТС.

В life:) нам рассказали, что на данный момент у них нет конкретных планов и сроков реализации eSIM.

Читайте также: В Беларуси зарегистрирован первый случай телефонного флуда