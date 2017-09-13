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Минпром: Geely с нового завода поступят в продажу в ноябре
Новый завод «БелДжи» выпустил первую партию автомобилей — 220 экземпляров. Первые экземпляры могут появиться в продаже уже в ноябре. Об этом журналистам 14 сентября сообщил министр промышленности Виталий Вовк.
«Производство автомобилей Geely на новом заводе уже начато: после первой партии объемом 220 автомобилей останавливаться уже не планируем», — рассказал министр промышленности Виталий Вовк.
Глава Минпрома отметил, что уже в ноябре новый автомобиль может появиться в продаже.
«Сейчас важно все для этого подготовить, соблюсти корпоративные стандарты, обеспечить доступность сервиса. Потребитель должен быть доволен», — считает Вовк.
Напомним, на новом заводе «БелДжи»
Белорусско-китайское СЗАО «БелДжи», выпускающее легковые автомобили под маркой Geely,
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"Сейчас важно все для этого подготовить, соблюсти корпоративные стандарты, обеспечить доступность сервиса. Потребитель должен быть доволен", - считает Вовк.
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