Минпром: Geely с нового завода поступят в продажу в ноябре

Новый завод «БелДжи» выпустил первую партию автомобилей — 220 экземпляров. Первые экземпляры могут появиться в продаже уже в ноябре. Об этом журналистам 14 сентября сообщил министр промышленности Виталий Вовк.



Фото Павел Мурашко

«Производство автомобилей Geely на новом заводе уже начато: после первой партии объемом 220 автомобилей останавливаться уже не планируем», — рассказал министр промышленности Виталий Вовк.

Глава Минпрома отметил, что уже в ноябре новый автомобиль может появиться в продаже.

«Сейчас важно все для этого подготовить, соблюсти корпоративные стандарты, обеспечить доступность сервиса. Потребитель должен быть доволен», — считает Вовк.

Напомним, на новом заводе «БелДжи» будут выпускать два кроссовера Geely — NL 3 и NL 4 — и компактный седан. На первом этапе с конвейера будут сходить 60 тысяч автомобилей в год с перспективой увеличения мощностей до 120 тысяч. При этом до 90% продаж предполагается на экспорт.

Белорусско-китайское СЗАО «БелДжи», выпускающее легковые автомобили под маркой Geely, создано в 2011 году . В феврале 2013 года на предприятии был собран первый автомобиль. Акционерами «БелДжи» являются ОАО «БелАЗ» (51,49%), Zhejang Jirun Automobile Co., Ltd (33,47%), СЗАО «Союзавтотехнологии» (9,01%) и CITIC International Investment Limited (6,03%). В 2015 году между Борисовом и Жодино началось строительство новой площадки по выпуску автомобилей. Для реализации проекта выделен китайский кредит на 158,7 млн долларов. Общий объем инвестиций составит 400 млн евро.