Внимание, розыск. Следствие ищет очевидцев смертельного наезда такси на пенсионерку в Минске

Следователи разыскивают свидетелей и очевидцев смертельного ДТП в Минске, которые могут оказать содействие и помощь при расследовании уголовного дела.





Напомним, наезд произошел 12 сентября, около 21.30. По данным следствия, 28-летний житель Минска ехал на автомобиле Skoda по улице Железнодорожной со стороны улицы Суражской. Напротив дома № 18а, вне пешеходного перехода, он совершил наезд на пенсионерку.

В результате ДТП 85-летняя женщина получила травмы и была доставлена в больницу, где через некоторое время скончалась.





УСК по Минску возбудило в отношении водителя такси уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Республики Беларусь.

Установлено, что водитель такси был трезв. Расследование уголовного дела продолжается.

Очевидцев происшествия и граждан, располагающих какой-либо информацией о ДТП, просят сообщить о себе в СК по телефонам: 8 017 389-54-53 или 389−55−55.