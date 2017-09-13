|
Внимание, розыск. Следствие ищет очевидцев смертельного наезда такси на пенсионерку в Минске
Следователи разыскивают свидетелей и очевидцев смертельного ДТП в Минске, которые могут оказать содействие и помощь при расследовании уголовного дела.
Напомним,
В результате ДТП 85-летняя женщина получила травмы и была доставлена в больницу, где через некоторое время скончалась.
УСК по Минску возбудило в отношении водителя такси уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Республики Беларусь.
Установлено, что водитель такси был трезв. Расследование уголовного дела продолжается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
УСК по Минску возбудило в отношении водителя такси уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Республики Беларусь.
|
Архив (Разное)
Комментарии