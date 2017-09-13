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"Поэтому я больше не с ними". Мария Шарапова ответила на вопрос о бывших бойфрендах
Экс первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова, презентовавшая накануне свою автобиографическую книгу «Неудержимая», ответила на вопрос о своих бывших бойфрендах.
— Вы встречались с несколькими профессиональными спортсменами. Димитров, Вуячич, Роддик…
— А мы собираемся оглашать весь список? Можно уже закончить? Они не заслужили этой чести! На самом деле, это неправда. Они все классные. Поэтому я больше не с ними.
— Мне немного неудобно это спрашивать, но сейчас вы с кем-нибудь встречаетесь?
— Постоянно — нет, — сказала Шарапова.
Презентация книги «
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Экс первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова, презентовавшая накануне свою автобиографическую книгу "Неудержимая", ответила на вопрос о своих бывших...
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