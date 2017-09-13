Экс первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова, презентовавшая накануне свою автобиографическую книгу «Неудержимая», ответила на вопрос о своих бывших бойфрендах.



Фото: nike.com

— Вы встречались с несколькими профессиональными спортсменами. Димитров, Вуячич, Роддик…

— А мы собираемся оглашать весь список? Можно уже закончить? Они не заслужили этой чести! На самом деле, это неправда. Они все классные. Поэтому я больше не с ними.

— Мне немного неудобно это спрашивать, но сейчас вы с кем-нибудь встречаетесь?

— Постоянно — нет, — сказала Шарапова.

Sharapova about Dimitrov, Andy Roddick and other ex boyfriends pic.twitter.com/jK2w4778K1 — dupla greska (@duplagreska) 14 сентября 2017 г.

Презентация книги « Неудержимая » прошла во вторник в Нью-Йорке. Книга вошла в число бестселлеров задолго до релиза. Пока мемуары вышли только на английском языке, но в конце месяца появятся и в переводе на русский.