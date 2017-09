Экс первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова, презентовавшая накануне свою автобиографическую книгу «Неудержимая», ответила на вопрос о своих бывших бойфрендах.

— Вы встречались с несколькими профессиональными спортсменами. Димитров, Вуячич, Роддик…

— А мы собираемся оглашать весь список? Можно уже закончить? Они не заслужили этой чести! На самом деле, это неправда. Они все классные. Поэтому я больше не с ними.

— Мне немного неудобно это спрашивать, но сейчас вы с кем-нибудь встречаетесь?

— Постоянно — нет, — сказала Шарапова.