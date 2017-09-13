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"Поэтому я больше не с ними". Мария Шарапова ответила на вопрос о бывших бойфрендах

14.09.2017 12:11 — Разное | Tut.by  
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Экс первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова, презентовавшая накануне свою автобиографическую книгу «Неудержимая», ответила на вопрос о своих бывших бойфрендах.


Фото: nike.com

— Вы встречались с несколькими профессиональными спортсменами. Димитров, Вуячич, Роддик…

— А мы собираемся оглашать весь список? Можно уже закончить? Они не заслужили этой чести! На самом деле, это неправда. Они все классные. Поэтому я больше не с ними.

— Мне немного неудобно это спрашивать, но сейчас вы с кем-нибудь встречаетесь?

— Постоянно — нет, — сказала Шарапова.

Презентация книги «Неудержимая» прошла во вторник в Нью-Йорке. Книга вошла в число бестселлеров задолго до релиза. Пока мемуары вышли только на английском языке, но в конце месяца появятся и в переводе на русский.

 
 
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Экс первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова, презентовавшая накануне свою автобиографическую книгу "Неудержимая", ответила на вопрос о своих бывших...

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