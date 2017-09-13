В четверг борисовский «БАТЭ» начинает свою еврокубковую осень выездным поединком против сербской «Црвены Звезды». Накануне первого матча SPORT.TUT.BY попросил известных футбольных телекомментаторов предсказать исход турнира для белорусского клуба.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Александр Цвечковский (комментатор спортивного канала «Беларусь 5»)

Как мне кажется, сейчас БАТЭ в неплохой форме. Были по ходу сезона периоды, когда и сама команда, и отдельные игроки смотрелись похуже. На сегодняшний день, судя по результатам, коллектив пребывает в неплохом состоянии. Ведь на кону не только еврокубки, но и борьба за чемпионство. Так что БАТЭ сейчас в рабочих кондициях.

Для любой нашей команды, и для борисовского клуба в частности, групповой турнир еврокубков — уже хорошее достижение. Тем более, после жеребьевки и не скажешь, что это Лига Европы. Команды попались интересные, самобытные. Возможно, с точки зрения прибыли чуть не то, но я бы не сказал, что на данный момент Лига Европы — объективный уровень команды Ермаковича. На самом деле, квалификация на квалификацию не приходится. Где-то чуть везло борисовчанам, где-то сопернику. БАТЭ — не та команда, которая обязана исправно выходить в группу Лиги чемпионов. Просто нет для этого предпосылок.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Можно ли отрывать БАТЭ от общего депрессивного состояния нашего футбола нельзя? Честно говоря, не думаю, что это как-то повлияет на игру команды в турнире. Во-первых, совсем другой уровень. Во-вторых, другая мотивация. Да и кто, если не БАТЭ, может в ближайшее время удачной игрой в Европе хоть как-то повлиять на наше настроение? Так что, этот фактор явно не будет определяющим при подведении итогов еврокубковой кампании.

Отдельно стоит упомянуть соперников команды Ермаковича. «Арсенал» впервые играет в этом Лиге Европы. Английские клубы как-то с пренебрежением относятся к этому турниру (исключение — прошлогодний триумфатор «Манчестер Юнайтед»). Обойма у Венгера приличная, но вот старт в чемпионате получился сложным. Основные особенности — скорость, маневренность, высокий уровень исполнителей. А вот основная проблема «канониров» — центр защиты.

«Кельн» завалил старт Бундеслиги. Ноль очков после трех туров, так что чемпионат Германии для «козлов» будет в приоритете. С другой стороны, «Кельн» — это не «Арсенал». Ему и в Европе надо себя показать. Конечно, главная потеря немецкой команды — отъезд бомбардира Антони Модеста в Китай. Пока замены ему нет.

«Црвена Звезда» — соперник уровня БАТЭ. Набор плюсов и минусов у них почти такой же, как у борисовчан. Про горячую белградскую публику все наслышаны.

В итоге рассчитывать на первое место в группе не приходится. На мой взгляд, есть неплохие шансы побороться за второе. Но это можно будет осуществить при совпадении многих факторов: хороший старт (календарь к этому располагает), полная самоотдача и фарт. При этом нужно учитывать важный нюанс: насколько я помню, впервые при выходе в группу БАТЭ в чемпионате не имеет очковой подушки, наоборот, догоняя соперников. Возникает момент борьбы на два фронта без поблажек на внутреннем. Это дополнительный фактор интриги.

Резюмируя шансы борисовчан: БАТЭ может финишировать в группе на любом месте кроме первого.

Николай Ходасевич (комментатор спортивного канала «Беларусь 5», ведущий программы «Время футбола»)

БАТЭ сегодня находится в совершенно новой для себя ситуации. Никогда прежде клуб из Борисова не вступал в групповой турнир еврокубка, имея такие неприглядные позиции в борьбе за чемпионство. На логичный вопрос, какой турнир важнее в данном случае, игроки и тренеры «желто-синих» отвечают, что везде нужно играть на победу. Это и правильно, и банально. Однако выбор в конечном итоге придется сделать. Думаю, уже в конце сентября. Там домашняя игра с «Арсеналом», но ведь затем через пару дней встреча на выезде с минским «Динамо». А что для БАТЭ важнее? Правильно — победа в чемпионате страны.



Фото: Facebook Николая Ходасевича

Наглядное пособие: Александр Хацкевич не попал в Лигу чемпионов с киевским «Динамо» и сказал, что Лига Европы для команды в плане становления даже лучше! Понимаете, в последние 10 лет мы живем завышенными ожиданиями. Да, БАТЭ благодаря реформе Мишеля Платини и «Пути чемпионов» пробивался в основную сетку самого крутого турнира континента, но всегда это был прыжок выше головы. И по общему командному классу, и по самому маленькому бюджету, и даже по уровню футбола в нашей стране. Выходит, в этом году просто не прыгнули выше. Гол Сергея Кривца в ворота «Дебрецена» затащил Борисов в Лигу чемпионов, а мяч после удара Мирко Иванича на последних минутах с пражской «Славией» пролетел рядом со штангой. И вот она — Лига Европы.

Что касается общего состояние нашего футбола сейчас, то БАТЭ давно живет в своем выстроенном мире и никак не соприкасается ни с бедами «Нафтана», ни с поражениями национальной сборной. Стены прочны, шум-гам и депрессии остаются на улице. Одно ясно совершенно точно: все наши соперники вооружены и опасны. «Арсенал» — фаворит и полуосновой, и дублем. «Кельн» плохо начал сезон, возможно, в этом есть дополнительный шанс. Все-таки Бундеслига важнее Лиги Европы. А самый опасный соперник из Белграда. Голодная, играющая команда, которая будет выгрызать свои очки в каждой встрече. Особенно в матчах с БАТЭ.

О возможном выходе из группы я говорить не буду. Давайте смотреть по ситуации.