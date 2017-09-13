|
"Любое место кроме первого". Телекомментаторы оценили шансы БАТЭ в группе Лиги Европы
В четверг борисовский «БАТЭ» начинает свою еврокубковую осень выездным поединком против сербской «Црвены Звезды». Накануне первого матча SPORT.TUT.BY попросил известных футбольных телекомментаторов предсказать исход турнира для белорусского клуба.
Александр Цвечковский (комментатор спортивного канала «Беларусь 5»)
Как мне кажется, сейчас БАТЭ в неплохой форме. Были по ходу сезона периоды, когда и сама команда, и отдельные игроки смотрелись похуже. На сегодняшний день, судя по результатам, коллектив пребывает в неплохом состоянии. Ведь на кону не только еврокубки, но и борьба за чемпионство. Так что БАТЭ сейчас в рабочих кондициях.
Для любой нашей команды, и для борисовского клуба в частности, групповой турнир еврокубков — уже хорошее достижение. Тем более, после жеребьевки и не скажешь, что это Лига Европы. Команды попались интересные, самобытные. Возможно, с точки зрения прибыли чуть не то, но я бы не сказал, что на данный момент Лига Европы — объективный уровень команды Ермаковича. На самом деле, квалификация на квалификацию не приходится. Где-то чуть везло борисовчанам, где-то сопернику. БАТЭ — не та команда, которая обязана исправно выходить в группу Лиги чемпионов. Просто нет для этого предпосылок.
Можно ли отрывать БАТЭ от общего депрессивного состояния нашего футбола нельзя? Честно говоря, не думаю, что это как-то повлияет на игру команды в турнире. Во-первых, совсем другой уровень. Во-вторых, другая мотивация. Да и кто, если не БАТЭ, может в ближайшее время удачной игрой в Европе хоть как-то повлиять на наше настроение? Так что, этот фактор явно не будет определяющим при подведении итогов еврокубковой кампании.
Отдельно стоит упомянуть соперников команды Ермаковича. «Арсенал» впервые играет в этом Лиге Европы. Английские клубы как-то с пренебрежением относятся к этому турниру (исключение — прошлогодний триумфатор «Манчестер Юнайтед»). Обойма у Венгера приличная, но вот старт в чемпионате получился сложным. Основные особенности — скорость, маневренность, высокий уровень исполнителей. А вот основная проблема «канониров» — центр защиты.
«Кельн» завалил старт Бундеслиги. Ноль очков после трех туров, так что чемпионат Германии для «козлов» будет в приоритете. С другой стороны, «Кельн» — это не «Арсенал». Ему и в Европе надо себя показать. Конечно, главная потеря немецкой команды — отъезд бомбардира Антони Модеста в Китай. Пока замены ему нет.
«Црвена Звезда» — соперник уровня БАТЭ. Набор плюсов и минусов у них почти такой же, как у борисовчан. Про горячую белградскую публику все наслышаны.
В итоге рассчитывать на первое место в группе не приходится. На мой взгляд, есть неплохие шансы побороться за второе. Но это можно будет осуществить при совпадении многих факторов: хороший старт (календарь к этому располагает), полная самоотдача и фарт. При этом нужно учитывать важный нюанс: насколько я помню, впервые при выходе в группу БАТЭ в чемпионате не имеет очковой подушки, наоборот, догоняя соперников. Возникает момент борьбы на два фронта без поблажек на внутреннем. Это дополнительный фактор интриги.
Резюмируя шансы борисовчан: БАТЭ может финишировать в группе на любом месте кроме первого.
Николай Ходасевич (комментатор спортивного канала «Беларусь 5», ведущий программы «Время футбола»)
БАТЭ сегодня находится в совершенно новой для себя ситуации. Никогда прежде клуб из Борисова не вступал в групповой турнир еврокубка, имея такие неприглядные позиции в борьбе за чемпионство. На логичный вопрос, какой турнир важнее в данном случае, игроки и тренеры «желто-синих» отвечают, что везде нужно играть на победу. Это и правильно, и банально. Однако выбор в конечном итоге придется сделать. Думаю, уже в конце сентября. Там домашняя игра с «Арсеналом», но ведь затем через пару дней встреча на выезде с минским «Динамо». А что для БАТЭ важнее? Правильно — победа в чемпионате страны.
Наглядное пособие: Александр Хацкевич не попал в Лигу чемпионов с киевским «Динамо» и сказал, что Лига Европы для команды в плане становления даже лучше! Понимаете, в последние 10 лет мы живем завышенными ожиданиями. Да, БАТЭ благодаря реформе Мишеля Платини и «Пути чемпионов» пробивался в основную сетку самого крутого турнира континента, но всегда это был прыжок выше головы. И по общему командному классу, и по самому маленькому бюджету, и даже по уровню футбола в нашей стране. Выходит, в этом году просто не прыгнули выше. Гол Сергея Кривца в ворота «Дебрецена» затащил Борисов в Лигу чемпионов, а мяч после удара Мирко Иванича на последних минутах с пражской «Славией» пролетел рядом со штангой. И вот она — Лига Европы.
Что касается общего состояние нашего футбола сейчас, то БАТЭ давно живет в своем выстроенном мире и никак не соприкасается ни с бедами «Нафтана», ни с поражениями национальной сборной. Стены прочны, шум-гам и депрессии остаются на улице. Одно ясно совершенно точно: все наши соперники вооружены и опасны. «Арсенал» — фаворит и полуосновой, и дублем. «Кельн» плохо начал сезон, возможно, в этом есть дополнительный шанс. Все-таки Бундеслига важнее Лиги Европы. А самый опасный соперник из Белграда. Голодная, играющая команда, которая будет выгрызать свои очки в каждой встрече. Особенно в матчах с БАТЭ.
О возможном выходе из группы я говорить не буду. Давайте смотреть по ситуации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четверг борисовский "БАТЭ" начинает свою еврокубковую осень выездным поединком против сербской "Црвены Звезды". SPORT.TUT.BY попросил известных футбольных...
|
Архив (Разное)
Комментарии